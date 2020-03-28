　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸打電話抓姦…小王囂張嗆：我就愛用別人老婆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓女子婚後出軌已婚的馬姓男子，為了能甜蜜生活，2人拋家棄子開始同居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

張姓女子婚後第7年出軌馬姓男子，為了能與小王甜蜜生活，她搬離與老公的家前去和馬男同居，2人甚至一連發生多次關係。張夫知情後相當錯愕，氣憤撥電話質問妻子，「怎麼敢讓一個愛嫖妓的人不戴套」，怎料妻子不僅大方坦承與小王上床，還回嗆夫，「他跟他老婆也都不戴套啊」。法官勘驗雙方證詞後認為張女外遇屬實，判她與小王須連帶賠償50萬元。全案仍可上訴。

張女與先生2011年結婚，怎料她2018年時外遇人夫馬男，為了能跟小王開心共度餘生，張女默默離開原本與先生居住的家，前去與同樣有婚姻家庭的馬男同居，2人互動彷彿熱戀中的情侶，中間甚至還多次不戴套發生關係。

張夫發現自己戴綠帽後，氣憤撥電話質問妻子，「你怎麼能讓一個那麼愛嫖妓的人不戴套？」沒想到妻子不僅大方坦承與小王的床事，還回嗆先生，「他（馬男）跟他老婆也都不戴套啊」！張夫認為妻子偷吃在先，還講出這些話譏諷，根本就是在傷口上灑鹽，造成他二度傷害。

與妻子通完電話後張夫因實在氣不過，遂轉向連絡馬男開嗆他床上功夫，「你還好而已～也沒有很厲害呀」、「你不就很會Ｘ」，怎料馬男竟豪不留情回擊，「就算還好也比你強啦」、「我就厲害呀，我就愛打炮，愛用別人的老婆這樣可以嗎？你愛聽嗎？」、「今天我沒有強，你太太不會不理你」等話，大大打擊張夫自尊心。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張女與馬男同居後多次發生關係，2人對於床事毫不避諱，甚至還直接向張夫提起，讓他深受打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

張夫法庭上痛訴妻子違背婚姻忠誠，罔顧身為人母的責任，另也抨擊馬男，明知張女已為有配偶的人，還與她發生關係，認為2人共同侵害他配偶權，破壞他原先家庭生活的圓滿和諧，對此，決定提告向2人求償100萬元。

法院審理時張女與馬男皆否認2人有不正當交往，同時張女還回擊稱，先生也有外遇1名黃姓女子，2人2018年12月開始同居，小三黃女還曾協助照顧他們的3名未成年子女。

法官勘驗雙方證據後認為，張女與馬男侵害張夫配偶權屬實，審酌雙方身分地位、經濟狀況，判張女須與馬男連帶賠償張夫50萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
8秒狂舔馬桶3次！網紅隔天「確診了」　虛弱躺病床
越晚越冷！低溫探14度「最冷時段」曝光 　清明連假雨神攪局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／搶錢不成惱怒刺死網咖19歲男工讀生　桃檢聲押無業啃老男

母女藥局量血壓...偷整包50片口罩　到案辯「以為口罩不要錢」

離婚夫妻藕斷絲連　台南男找談判！要求復合被拒持刀砍傷她

妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸打電話抓姦…小王囂張嗆：我就愛用別人老婆

快訊／宜蘭清水地熱「會車不慎」…自小客滑墜5m深邊坡！　2女受困急求援

八德警攔拒檢打死女乘客　「朝輪胎開5槍」3槍打在死者身上…輪胎完好

狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你…正宮淚崩：我們感情很好

快訊／蘇澳婦「南寧魚市場前落海」！救起已無心跳　送醫搶救中

小電腦新增居家檢疫名單！7萬警力投入防疫　7天逮14名居家檢疫落跑者

快訊／不滿被提分手...拿刀朝前妻猛砍！她「左臉+手臂」狂冒血　緊急送醫救治

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

影／搶錢不成惱怒刺死網咖19歲男工讀生　桃檢聲押無業啃老男

母女藥局量血壓...偷整包50片口罩　到案辯「以為口罩不要錢」

離婚夫妻藕斷絲連　台南男找談判！要求復合被拒持刀砍傷她

妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸打電話抓姦…小王囂張嗆：我就愛用別人老婆

快訊／宜蘭清水地熱「會車不慎」…自小客滑墜5m深邊坡！　2女受困急求援

八德警攔拒檢打死女乘客　「朝輪胎開5槍」3槍打在死者身上…輪胎完好

狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你…正宮淚崩：我們感情很好

快訊／蘇澳婦「南寧魚市場前落海」！救起已無心跳　送醫搶救中

小電腦新增居家檢疫名單！7萬警力投入防疫　7天逮14名居家檢疫落跑者

快訊／不滿被提分手...拿刀朝前妻猛砍！她「左臉+手臂」狂冒血　緊急送醫救治

歐美風「肩上短髮」正夯！盤點超模、部落客7種時髦造型超多變

吳釗燮向紐約時報、華盛頓郵報招手：在這個自由的國度人民歡迎你們！

從小愛動物！立志選獸醫系　毛品樺笑：想整天與貓狗賴在一起

手機隨你用！一張圖比較「居家隔離＆坐月子」前者完勝　媽超有感：別再亂跑

英情侶「造謠」領不到補償金　莊人祥曝「判定關鍵」：BBC下架新聞

他嘆工作常見「薪資天花板」...年資≠月薪！過來人曝真相

香港黃大仙廟、清真寺關閉14天！超過4人聚集「罰19萬元關半年」

1位大人最多可帶2名　十二廚清明連假12歲以下免費

HONDA「最強仿賽重機」開發團隊專訪！只求馬力打敗所有對手

哈佛放榜錄取亞裔佔24%！　校方「不歧視」展現廣大的胸襟

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

社會熱門新聞

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

影／桃園男持刀強盜殺人　19歲網咖男一刀斃命

19歲男網咖上班途中遭捅死　嫌犯案後換下血衣自首

辱罵造謠還假傳聖旨　北市女警議會上演宮鬥劇

8+9妹霸凌少女　逼內褲套頭跳舞

林森北大臨檢！　驚見「酒店妹」無罩上陣

宜蘭馬三飆速畫面曝！無辜司機遭撞當場亡

19歲男遭水果刀刺死　阿嬤淚崩：我怎麼能接受

史上最貴優酪乳！居家檢疫男落跑「恐罰百萬」

中山警口罩＋護目鏡臨檢　市府裁處9案出爐

就是不想當兵！男留學13年等除役到才回國

更多熱門

相關新聞

狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你

狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你

台北市一對夫妻與友人情侶檔感情十分要好，沒想到人夫竟偷吃友人女友，雙方展開逾4年的婚外情「狂啪416次」，還光明正大地趁著聚會時在妻子面前約會，姦情曝光後，正宮崩潰提告。法院判人夫及友人女友應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

小三爽勾人夫逛OUTLET！空姐正宮「列10次使壞」提告

小三爽勾人夫逛OUTLET！空姐正宮「列10次使壞」提告

愛上小六女！男凍未條…在她家客廳壞壞5次

愛上小六女！男凍未條…在她家客廳壞壞5次

伴侶盟：靠通姦罪保護婚姻意義在哪

伴侶盟：靠通姦罪保護婚姻意義在哪

結婚不到2年…他直擊愛妻與小王「全裸睡覺」！

結婚不到2年…他直擊愛妻與小王「全裸睡覺」！

關鍵字：

婚外情人夫小三通姦性關係偷吃床上功夫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

劉真2個月前發現心臟出問題！4歲霓霓大哭「醫查覺不對勁」

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

本土病例案268接觸者破百　陳時中坦言：此案比較複雜

更多

最夯影音

更多
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始
塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面