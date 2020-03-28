妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸打電話抓姦…小王囂張嗆：我就愛用別人老婆

▲張姓女子婚後出軌已婚的馬姓男子，為了能甜蜜生活，2人拋家棄子開始同居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

張姓女子婚後第7年出軌馬姓男子，為了能與小王甜蜜生活，她搬離與老公的家前去和馬男同居，2人甚至一連發生多次關係。張夫知情後相當錯愕，氣憤撥電話質問妻子，「怎麼敢讓一個愛嫖妓的人不戴套」，怎料妻子不僅大方坦承與小王上床，還回嗆夫，「他跟他老婆也都不戴套啊」。法官勘驗雙方證詞後認為張女外遇屬實，判她與小王須連帶賠償50萬元。全案仍可上訴。

張女與先生2011年結婚，怎料她2018年時外遇人夫馬男，為了能跟小王開心共度餘生，張女默默離開原本與先生居住的家，前去與同樣有婚姻家庭的馬男同居，2人互動彷彿熱戀中的情侶，中間甚至還多次不戴套發生關係。

張夫發現自己戴綠帽後，氣憤撥電話質問妻子，「你怎麼能讓一個那麼愛嫖妓的人不戴套？」沒想到妻子不僅大方坦承與小王的床事，還回嗆先生，「他（馬男）跟他老婆也都不戴套啊」！張夫認為妻子偷吃在先，還講出這些話譏諷，根本就是在傷口上灑鹽，造成他二度傷害。

與妻子通完電話後張夫因實在氣不過，遂轉向連絡馬男開嗆他床上功夫，「你還好而已～也沒有很厲害呀」、「你不就很會Ｘ」，怎料馬男竟豪不留情回擊，「就算還好也比你強啦」、「我就厲害呀，我就愛打炮，愛用別人的老婆這樣可以嗎？你愛聽嗎？」、「今天我沒有強，你太太不會不理你」等話，大大打擊張夫自尊心。

▲張女與馬男同居後多次發生關係，2人對於床事毫不避諱，甚至還直接向張夫提起，讓他深受打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

張夫法庭上痛訴妻子違背婚姻忠誠，罔顧身為人母的責任，另也抨擊馬男，明知張女已為有配偶的人，還與她發生關係，認為2人共同侵害他配偶權，破壞他原先家庭生活的圓滿和諧，對此，決定提告向2人求償100萬元。

法院審理時張女與馬男皆否認2人有不正當交往，同時張女還回擊稱，先生也有外遇1名黃姓女子，2人2018年12月開始同居，小三黃女還曾協助照顧他們的3名未成年子女。

法官勘驗雙方證據後認為，張女與馬男侵害張夫配偶權屬實，審酌雙方身分地位、經濟狀況，判張女須與馬男連帶賠償張夫50萬元。全案仍可上訴。

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