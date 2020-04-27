錢櫃大火燒出「人潮轉移KTV」質疑　業者揭真相：週末剩三分之一

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記者黃翊婷／綜合報導

錢櫃林森店26日一早就有兩百多名客人，一場大火釀成5死悲劇，外界質疑，會不會是酒店、舞廳因應疫情陸續停業，導致人潮轉移到KTV。有KTV業者跳出來澄清，其實整體業績掉了3到4成，週末也只有往常三分之一的來客量；中央流行疫情指揮中心也提醒，這場火災和有無違反防疫規定是兩回事，相關業者應該要做好消防安檢，才能把風險降低。

案379酒店女公關爆出確診罹患新冠肺炎（COVID-19），間接讓全台酒店、舞廳陸續停業，與她接觸過的123人全都得接受檢測、隔離，幸好4月22日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布結案時，這123人並未出現確診個案。

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▼▲錢櫃林森店大火造成5死49傷，其中1人命危仍在搶救當中。（圖／記者黃彥傑攝）

由於錢櫃林森店26日一早就有兩百多名客人光顧，後來發生火災釀成5死1命危的悲劇，這才讓外界提出質疑，為何一大早就有這麼多人跑去KTV消費，是否與酒店關閉導致人潮轉移到KTV有關。

KTV業者葉姓男子向《東森新聞》透露，其實現在人潮還是很少，就算週末會多一點，也只有往常三分之一的來客量，以他的店來看，從酒店轉移過來的客人不多，反而是因為這一、兩週內國內沒有出現其他確診個案，所以業績有稍微回升一點點。

至於後續會不會針對KTV祭出相關措施，指揮中心認為還要再觀察，畢竟火警和防疫是兩回事，如果業者想要降低火警的災害風險，平常就應該做好消防安檢、災害準備以及疏散管理。

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