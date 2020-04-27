林森錢櫃「區域廣播系統」爆長期關閉　5項消防設備2月底也關了

記者黃翊婷／綜合報導

台北市KTV錢櫃林森店大火掀起全台關注，張姓女副理、陳姓襄理以及黃姓工程承辦人27日凌晨0時許各以25萬元交保。檢警進一步調查，發現錢櫃林森店自2月底開始進行工程整修，不僅灑水、排煙、消防警報等系統關閉，火警區域廣播系統也長期未開啟，導致逃生時間受到拖延，進而釀成5死悲劇。

▲錢櫃林森店大火，是25年來最嚴重的KTV公安死傷事故。（圖／記者李毓康攝）

台北市消防大隊第三大隊長王證雄指出，錢櫃7、8、9樓仍在營業，5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，大樓的防火系統是每層樓都有設置，需逐層關閉防火系統的開關，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，關閉開關釀禍，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，雖然錢櫃電梯動工有向市政府申請，但並未向建管處、消防局等申報施工安全計畫，5樓電梯施工的隔間更形成一個密閉空間，導致火煙從電梯井、附屬管道間擴散釀災。

不過，施工工人喊冤，「我看到的時候火已經很大了啦！我在5樓大叫！」直指起火點在對角落，跟施工處完全不一樣。檢警事後進一步調查，發現店家自2月底開始進行電梯等工程整修，並從9樓開始往下施工至5樓，4月24日在做火警受信總機維修時，曾暫時關閉主機，結束打開檢測並無異常，火警區域廣播系統卻沒有打開，似乎是長時間處於關閉的狀態。

▲受困民眾忍受不了濃煙，整個人掛牆外 。（圖／記者黃彥傑攝）

由於施工包商強調並未動到火警區域廣播系統，部分順利逃出火場的人直言，事發當下根本沒有聽到警報器響，也沒有任何廣播示警，究竟是誰關掉區域廣播系統，仍有待檢警繼續調查釐清。

這場火警一共造成54人送醫5人罹難，是25年來最嚴重的KTV公安死傷事故，包商工人、錢櫃林森店員工共17人事後被依消防法、公共危險、過失致死罪移送台北地檢署複訊。檢察官27日凌晨0時許訊後，諭知張姓女副理、陳姓襄理、黃姓工程承辦人各以25萬交保。

▼錢櫃女副理等3人25萬交保 。（圖／記者游宗樺攝）

相關新聞

►4檢察官大動員「約談工人、店長10人」 追查錢櫃5死5消防設備全關！



►竹科工程師一通電話告別父母 消防警報被關奪5死！初步火調出爐



►「快點來救我」錢櫃7樓包廂男瀕死自拍求救 急診醫曝火警「死亡元凶」！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。