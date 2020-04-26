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社會 社會焦點 保障人權

「快點來救我」錢櫃7樓包廂男瀕死自拍求救　急診醫曝火警「死亡元凶」！

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記者許力方／綜合報導

台北市發生25年來最嚴重KTV公安死傷火警，錢櫃林森店一場大火奪走5條人命，振興醫院急診重症醫學部主任醫師林健盛受訪時表示，一般而言，火災事件中，火源並非致死主因，濃煙才是，臨床經驗上，有7成死者因吸入性嗆傷導致窒息，因此避免接觸濃煙才是自保重點！

火警當時，錢櫃消防警報系統沒有啟動，很多逃難者回憶，當時都是聞到濃煙味，一打開包廂門才知道失火了，還有人在包廂自拍影片驚喊「我已經看到煙了」、「外面都是煙！」全部人一臉錯愕，只敢待在包廂，不斷透過Instagram對外求救「來了嗎？我們這邊整間都是煙，我們真的快不行了，快點來救我，我們在林森錢櫃707。」

▲▼林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

▲錢櫃林森店惡火，受困民眾趴窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林森錢櫃火警，1個女生沒有生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

▲錢櫃5樓起火「5警報未啟動」，釀成5死嚴重災害。（圖／記者李毓康、黃彥傑攝）

台北市消防隊初判，錢櫃大樓5項消防設備全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，防火系統每層樓都有，需逐層關閉開關，初判可能是電梯施工人員關閉開關釀禍，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法。」

對此，林健盛接受訪問時表示，根據過去臨床經驗，多數火災中的火源往往不是主要死因，濃煙才是。火災現場濃煙亂竄，速度快又非常高溫，人體吸入高溫濃煙時，呼吸道灼傷，會腫起來，原本就窄的氣道和氣管短時間內冒出大量水泡，導致根本無法換氣，最終窒息死亡。

林健盛進一步指出，火災多達7成死者是因吸入性嗆傷導致缺氧，燒燙傷等其他原因僅佔3成，他曾遇到，有輕微嗆傷的患者，外表看起來正常，結果回家後數小時，突然之間呼吸困難。他提醒，民眾應避免前往地下室的KTV，否則出口只要堵住根本無路可逃；至於一般KTV或密閉公共場所都設有防煙罩，遭遇火警時應立即套上，蹲低身體，沿著牆壁尋找出口，或是躲在可以隔離煙、火的房間待援，避免被濃煙嗆傷。

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起火點曝光！錢櫃惡火5死…電梯工人喊冤
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