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社會 社會焦點 保障人權

竹科工程師一通電話告別父母　消防警報被關奪5死！初步火調出爐

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃KTV大火，導致5人死亡。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中、黃彥傑、張君豪／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日大火，導致5人傷重不治、49人受傷，其中1人命危仍在搶救中。為此，檢方成立專案小組，大動作約談包商、店長、業者等超過10人。目前初步火調結果顯示，起火點位在5樓倉庫，而工人也出面喊冤：明明是第一個報警的人，卻被外界懷疑。

錢櫃林森店5樓惡火　釀5死49傷

錢櫃林森店5樓26日上午10點突然起火，許多民眾在包廂內唱歌，但第一時間警報器僅有1樓響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間。警消獲報後，趕往現場搶救，緊急疏散200人（135男65女），並將54人送醫。其中，6人到院前失去呼吸心跳，5人傷重不治，1人命危搶救中。

▼錢櫃林森店5樓惡火，民眾趴窗戶求救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」 。（圖／記者黃彥傑攝）

起火點曝光　工人出面喊冤

火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，位在電梯工人施工場所斜對角，初步排除與電梯工程有關，已將工人從派出所請回，詳細起火原因仍在進一步釐清。事實上，工人早在第一時間就出面強調，起火點位在施工地點的對角處，發現狀況後立刻報警，起火點並非施工處。

▼工人出面喊冤，施工處不是起火點，起火點在斜對角。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼錢櫃火災。（圖／記者黃彥傑攝）

5消防系統被關閉　檢警成立專案小組追查

由於排煙、灑水、消防警報、廣播系統等消防設備被關閉，且「每一層要分別去關」，涉及嚴重人為疏失，台北地檢署為此成立專案小組，指揮中山分局、鑑識中心等單位，展開火調、蒐證與偵訊，約談共17人。檢方偵辦後諭令錢櫃張姓女副理25萬元交保、陳姓襄理25萬元交保、工程黃姓承辦人25萬元交保，3人皆依消防法、公共危險罪、過失致死罪辦理。

錢櫃致贈死者家屬10萬元慰問　到醫院探視傷者

事件發生後，錢櫃業者第一時間回應，務必全力救治傷者、協助罹難者家屬，絕對負起責任，旗下各KTV的消防設備、逃生設施也會進行檢查，避免再發生類似意外。過了約10個小時，業者向罹難者家屬致贈10萬元慰問金，同時到醫院探視傷者、發放慰問金，其餘賠償後續再議。

▼林森錢櫃大火，業者到院致贈慰問金。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃大火，民眾神情緊張害怕。（圖／記者黃彥傑攝）

惡火噬5命　家屬派出所前哭斷腸

這起事件共造成5人死亡、49人輕重傷。其中，44歲男性死者林子晨是錢櫃員工，剛當爸爸沒多久，兒子才1歲多。如今傳出噩耗，妻子不敢相信，趕到現場剛好目睹丈夫被抬出，當場在派出所前崩潰痛哭。

34歲男性死者林軒煒是竹科工程師，26日北上與好友唱歌，不料到場沒多久，突然發生火警，讓他與好友無法逃生，受困包廂內，只能打電話向雙親交代遺言，向媽媽哭喊「全身都好燙」，漸漸在電話另一端失去氣息

女性死者周雨喬26日適逢36歲生日，與好友相約出門聚會，沒想到竟遇死劫，讓父親、弟弟激動前往警局，做完筆錄仍不敢相信周女離世。

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▼錢櫃火災，死者家屬傷心斷腸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼錢櫃火警,34歲林姓死者父母。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼錢櫃火災，最後一名身份不明的女子家屬到派出所，情緒非常激動。（圖／記者黃彥傑攝）

 
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起火點曝光！錢櫃惡火5死…電梯工人喊冤
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