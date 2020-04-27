「多人死傷火警市長本該到場」　王浩宇酸別牽拖鄭文燦：他多年沒放假

▲柯文哲假日前往屏東枋寮鄉，台北市卻發生5死火警，讓他受到網友狂酸 。（圖／翻攝北勢寮保安宮臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市KTV錢櫃林森店26日上午發生大火釀5死，市長柯文哲下午才現身，掀起部分人士質疑。民眾黨發言人楊寶楨在臉書PO文指稱，桃園市議員王浩宇試圖帶風向，還以八德製香原料倉庫火災反問，桃園市長鄭文燦有無前往現場監督；王浩宇26日深夜PO文回擊，「造成多人死傷的火警，市長本來就該到場去整合各局處」，希望不要牽拖一早就去參加防疫指揮會議的鄭文燦，「他好幾年沒放假了。」

楊寶楨在臉書PO文中提到，錢櫃林森店26日上午10時許發生大火，當時柯文哲受屏東枋寮鄉鄉長陳亞麟邀請，前往參訪並交流城鄉意見，這是在事發一週前就決定的行程，也不是為了選舉布局，他第一時間獲報也立刻趕回台北，並要求台北市消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，副市長黃珊珊到場掌握狀況，最後在下午3時許抵達火災現場，勒令業者停業徹查，不允許整修又同時營業。

▼▲柯文哲26日下午3時許抵達火災現場了解狀況。（圖／記者李毓康攝）

楊寶楨接著說，沒想到王浩宇卻在臉書PO出市長在枋寮的照片，試圖帶風向，「可是王議員啊，今天凌晨1時位在你的選區，中壢火車站前廢棄大樓起火燃燒，此外，八德有製香原料倉庫也起大火，請問你關心了嗎？甚至八德是桃園市長鄭文燦的故鄉，他的臉書上也不見半句關心，請問他人有到火災現場嗎？請問你監督了嗎？」希望大家別在這樣的火災憾事上進行政治操作。

對此，王浩宇26日深夜在臉書PO文反擊，台灣各地每天都會發生各種A2、A3類的火災，只要沒有造成重大傷亡或是引發嚴重環保問題，市長通常不用到場，交給消防局長指揮就好，而錢櫃林森店屬於非常重大的公共安全意外，「這種造成多人死傷的火警，市長本來就該到場去整合各局處，這是首長的工作責任。拜託不要牽拖週日一早就起來參加防疫指揮會議的鄭文燦，他好幾年沒放假了。」

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