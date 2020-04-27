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錢櫃大火釀5死1命危　消防法「業者最重關7年」

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲錢櫃林森店大火奪5命，堪稱是25年來最嚴重的KTV公安死傷事故。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者黃麗芸台北26日電

北市錢櫃林森店火警釀5死、1命危，因工程關閉相關消防設備，造成民眾逃生不及。若依消防法規定，管理權人恐處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以上500萬元以下罰金。

台北市錢櫃林森店26日驚傳火警，已知釀5死、1命危，共計54人送醫，疏散約200人。台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟相關消防設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。

北市消當晚表示，針對KTV等大型場所的消防安全設備都採最高標準要求，若業者要施工需提消防防護計畫，若要關閉相關消防設備時，則需有替代方案。

依據消防署提供資料顯示，消防法第35條、第6條第1項所定標準，應設置消防安全設備供營業使用場所，或依同條第4項所定，應設置住宅用火災警報器的場所，其管理權人未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上500萬元以下罰金。

同時，致重傷者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上250萬元以下罰金。（編輯：李亨山）

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