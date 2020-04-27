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錢櫃惡火「26年前巨星鑽KTV釀13死」　最嚴重餐廳大火一次奪64命

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▲▼林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲民眾目擊錢櫃林森店5樓火勢。（圖／民眾提供）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市KTV錢櫃林森店5死悲劇，堪稱是25年來最嚴重的KTV公安死傷事故。這起憾事也讓部分民眾想起1994年發生的巨星鑽KTV大火，由於該店只有單一出入口，加上建築密閉、內部隔間建材易燃，最後一共導致13人喪命。

台北市消防大隊第三大隊長王證雄表示，事發的錢櫃林森店7、8、9樓仍在營業，5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，才會關閉開關，進而釀禍。雖然工人喊冤，但張姓女副理、陳姓襄理以及黃姓工程承辦人27日凌晨0時許訊後，被檢方諭知各以25萬元交保。

這場火災被認為是25年來最嚴重的KTV公安死傷事故，連帶勾起民眾對於26年前另一場KTV大火的記憶。根據當年的媒體報導，1994年10月25日晚間9時許119勤務中心接獲報案，位於台北市松江路的巨星鑽KTV發生火警，大火由2樓往上延燒，只有少數受困人員選擇往下逃生，但大多數人第一時間都往上跑，最後共有13人在2樓與3樓之間喪命。

據了解，巨星鑽KTV屬於單一出入口的營業場所，整棟建築相當密閉，內部的隔間建材也是易燃材質，才會釀成13死的悲劇。更讓大眾議論的是，就在巨星鑽KTV大火的前一年，對面的西餐廳也曾發生火災，一共造成33死21傷。

而回顧台灣過去30年間發生的餐飲娛樂公共場所火警案，死傷最為嚴重的是發生在1995年2月的台中衛爾康西餐廳大火，累計造成64死16傷。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▼▲受困火場的民眾被救出。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

至於遇到火災究竟該怎麼保命，消防署前災害管理組組長林金宏過去曾分享11條火場逃生基本知識，他強調，一般而言只要現場沒有濃煙，都可以選擇逃生，而且能往上逃就一定能往下逃，因此民眾不要再有一定要往頂樓逃生的觀念，假如無法逃出去，要選擇有對外窗的房間當作避難房間，最重要的是一定要關門阻止濃煙進入，關門後務必要將窗戶打開，「先關門後，才開窗」。

林金宏也解釋，當火場產生濃煙時，拿溼毛巾其實是沒有用的，例如2017年1月台中龍井的套房火警案，罹難者第一時間躲進浴室，卻沒有選擇從距離不到1公尺的大門逃生，合理推斷應該是想拿溼毛巾，但已經來不及了，如果當時能打開大門逃生，就有很大的機會生還。

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