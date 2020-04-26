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「柯粉還敢護航？」王浩宇連發19篇文轟柯：火災時竟在拔樁

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市KTV錢櫃火警5死2命危，共54人送醫。對此，桃園市議員王浩宇12小時內連發19篇文章，砲轟台北市長柯文哲竟在屏東枋寮拜廟拔樁，「這樣明顯的缺失也護航的下去，柯粉會不會太扯？」

消防局長吳俊鴻指出，錢櫃上次進行台北市消防安檢是3月30日，安檢結果通過。此外，錢櫃施工時關閉相關消防警報設備，認定偷跑施工違規，將調查釐清。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長柯文哲抵達火災現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇臉書連發19篇文，痛批柯文哲及柯粉，「火災發生當下柯文哲竟然在枋寮幫民眾黨拜廟拔樁？這樣明顯的缺失也護航的下去，柯粉會不會太扯？」

王浩宇指出，錢櫃大火當下，柯文哲正在屏東枋寮北勢寮保安宮拜廟，而且沒有戴口罩、保持社交距離，「那這樣趕不回台北救災，也只是剛好而已」。

▲▼「柯粉還敢護航？」王浩宇連發19篇文轟柯：火災時竟在拔樁。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇轟柯，認為柯粉不該再護航。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼「柯粉還敢護航？」王浩宇連發19篇文轟柯：火災時竟在拔樁。（圖／翻攝王浩宇臉書）

此外，王浩宇重提高雄氣爆，陳菊在事發25分鐘後抵達應變中心、3小時候趕到現場，以此點出柯文哲動作不夠快，「當時對陳菊的標準是25分鐘。」

不過，該文在PTT的風向一面倒，「火災扯選舉？」、「奇怪了，業者包商自行關掉消防器材警報跟拔樁有啥關係」、「邏輯天才」、「原來假日市長還要會預言有沒有災難哦」。

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▼截至26日晚間11時，王浩宇連發19篇文砲轟柯文哲。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼「柯粉還敢護航？」王浩宇連發19篇文轟柯：火災時竟在拔樁。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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