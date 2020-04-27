大仁哥與母校院長談抗疫　名醫施景中：我以台灣為榮　

▲陳建仁總統畢業於當年排名第一美國醫學院「約翰霍普金斯彭博公共衛生學院」（圖／總統府提供）

實習記者簡立宇／綜合報導

副總統陳建仁25日在總統府，與大學母校院長馬侃希（Ellen J. MacKenzie）以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑進行視訊會議，討論與各國合作抗疫。台大醫院婦產科名醫施景中也在當晚發文，憶及大學時代聽陳副總統講課的時光，「開心台灣有這樣的人當總統」。

美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）院長馬侃希擔任會議主持人，酈英傑擔任引言人，陳建仁以「台灣典範：因應新型冠狀病毒疫情」為題發表談話，表示台灣願意、也積極與各國合作共同對抗疫情。

請繼續往下閱讀...

施景中發文表示，他與家人一邊吃披薩、炒麵，一邊看電視轉播。電視上的「聖殿騎士大仁哥」畢業於當年美國排名第一的醫學院約翰霍普金斯，因應疫情，與母校院長對談。

▼陳建仁與霍普金斯大學、酈英傑視訊會議。（圖／翻攝總統府Flickr）

施景中回憶，大三時在公衛系上過陳副總統的課，「當年沒有用Power Point，他都是用白板筆寫在白版上，手寫字體很工整很漂亮，看了很舒服。」那時他都盡量坐到前排，只為了看清楚白板上的字，也督促自己不打瞌睡。

他也提到，陳副總統當時在中研院身兼要職，還總是笑容滿面的面對大學菜鳥們，偶爾在宿舍遇到老師，向他點頭示意，大仁哥也會回以「最溫暖最甜美的笑容」當年這樣的老師不多，大多是點頭快快走過。他強調，「他的課真的講得很棒」，很開心台灣有這樣的人當副總統。

文末，施景中也提到其他國家的防疫情況，電視新聞播報美國總統川普說要把消毒水打入患COVID病患的肺部，幫助病人解毒，「我看到坐前排的美國防疫專家，嘴巴張大大地，坐立難安。」

最後他表示，「在這最亂的時代裡，我以台灣這塊土地為榮」，台灣製的COVID檢驗試劑，除了檢驗準確外，也大幅減少操作步驟，更將檢驗時間縮短到短短一個小時內就有結果。