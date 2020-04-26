高雄巨蛋旁25層大樓失火　電動機車突燃燒！5人一度受困

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區26日上午傳出火警事故！博愛三路上一棟商業大樓的地下室不斷竄出濃濃黑煙，警消趕抵現場後，趕緊灑水灌救，並陸續救出5名受困人員。火警調查，為地下室電動機車起火燃燒，初步排除人為因素，但起火原因仍待進一步調查釐清。

▲高雄巨蛋旁一棟商業大樓地下室傳出火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警消趕抵現場灑水灌救。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在26日上午10點12分，警消接獲報案，博愛三路上一棟樓高25層、地下3層的商業大樓傳出火警，地下室1樓有1部電動機車正起火燃燒，現場不斷竄出濃濃黑煙，警消趕抵現場後立即灑水灌救，所幸火勢在20分鐘內就獲得控制並沒有延燒狀況，另有5名人員受困樓層內，警消也升起雲梯車搶進火場，1小時內救出5名受困人員。

▲地下室竄出濃濃黑煙。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局初步火調資料指出，現場為一輛電動機車及周邊雜物燃燒，原因以電氣因素可能性較大，初步排除人為因素，至於電動機車是否正在充電，仍需進一步調查，初勘有採到電器跡證，但還要送驗後才能確認。

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