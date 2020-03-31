4/1起搭乘大眾運輸需戴口罩　北捷回應了！

▲台北捷運（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎肆虐，面對即將到來的清明連假，交通部宣布，4月1日起進入各大運輸場站均須配戴口罩，且發燒者不可搭車。對此，北捷31日晚間表示，全力配合CDC以及台北市政府的防疫政策，按照CDC指揮官陳時中所說，若沒有辦法維持1.5公尺距離，建議大家配戴口罩，目前規範對象未包括北捷，如果中央有正面表列，就一定照辦。

交通部長林佳龍今日視察雙鐵防疫措施，林佳龍表示，4月1日開始進入所有的台、高鐵車站前，都需要量測體溫，在沒有紅外線熱顯像儀的車站，將由人工方式量測。

林佳龍表示，旅客搭車時必須全程配戴口罩，保護自己也保護他人，另外車站也會提供酒精消毒，希望旅客可以配合防疫規定，在清明連假人潮較大的時候，也能防疫成功。

林佳龍表示，目前高鐵9站設有紅外線熱顯像儀，其餘3站為人工量測，台鐵局也會在明日起全部車站實施量體溫，另外郵局、高速公路服務區、客運轉運站等，也都有規定量體溫。

交通部指出，4月1日起，全台239個台鐵車站(含47個招呼站)、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站將全面實施量測體溫，有體溫過高情形，將不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間，期能將交通防疫風險降至最低。

另外，郵政公司各等郵局及所轄支局也都已備妥額溫槍，4月1日可配合所有營業處所(扣除學校、機關、部隊、醫院等進入該場所已先量測體溫之郵局)開始量測體溫。