美確診數將破100萬！胡錫進：中國抗疫就是好「有美國那幫菁英哭的」

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普近期多次批評中國隱瞞新冠肺炎疫情，導致疫情在全球失控。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進26日撰文指出，川普帶動西方輿論攻擊中國，，惡化了中國的國際輿論環境，但是請大家沉住氣，「中國抗疫搞得就是好，美國和歐洲死了那麼多人，不是中國的責任，這些事實翻不了盤，只要咱們堅持住，有條不紊，有美國那幫菁英們哭的時候。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）



胡錫進表示，他這麼說，是因為抗疫是場持久戰，中美應對上的巨大差距剛開個頭，「接下來我們這邊會越走越穩，也越來越順，他們那邊按照目前的這一套搞下去，只會繼續擰巴。這個事實的分量將越來越重，直到最終壓垮華盛頓散佈的眾多謊言。」

胡錫進提到，中國已經汲取了疫情在武漢暴發的教訓，經濟在恢復，但是疫情防控這根弦一點也沒有放鬆，「中國各地已經建立起來的防控體係有能力隨時被激活，捕捉、掐滅新出現的傳染鏈。即使出現局部較嚴重的社區傳播，我們也有了對付它們的豐富經驗。」

胡錫進認為，美國是一個相反的樣本，他們用一點也不小於中國前段時間的經濟停擺幅度，只換來了疫情的微弱緩和，而完全不是中國對疫情的有效控制，「我可以斷言，除非病毒出於某種奇蹟而自然消亡，否則美國根本做不到哪怕短時間的『零新增』，武漢星期五重症病人清零，設想一下，紐約兩三個月後能做到這一點嗎？恐怕很難。」

▼川普質疑中國的疫情數據。（圖／路透）



胡錫進還說，疫苗和特效藥的研發是個艱難過程，而且面對這麼嚴重的疫情，即使有了，作用也是有限的，「『群體免疫』則完全是扯淡，世衛組織星期五剛剛警告說，目前沒有證據顯示新冠肺炎治癒者能夠自動抵抗二次感染，而且美國要搞『群體免疫』，恐怕得付出死幾百萬人的代價。因此至少到下一個春天，防控將主要依賴組織能力，取決於社區層面應對疫情的基礎文化，而這些方面，美國的水平比有很多貧民窟的南美國家好不到哪兒去。」

胡錫進指出，美國現在的對華傲慢已經說不上是「真傲慢」了，其背後藏著越來越多的焦慮、妒忌甚至慌亂，川普政府向中國甩鍋已經表演到公開耍政治流氓的巔峰區，這也意味著它在逐漸走向玩不下去的崩潰點，「美國經濟在疫情不根本緩解的情況下不可能充分恢復，疫情所導致的牽制是方方面面的，根本不以川普政府的意志為轉移，也不取決於街頭針對社交隔離的抗議活動。」

▼胡錫進認為美國疫情很難降溫。（圖／翻攝微博）



胡錫進表示，他不希望美國的情況如此惡化下去，因為美國也都是人命啊，衷心希望所有美國人安好，而且新冠病毒是人類的共同敵人，美國不好轉，全世界都將受牽連，「然而現在不珍惜生命的是美國政府，他們的心思根本沒有用到抗疫上，滿腦子都是選舉、向中國甩鍋。現在每天還有一千幾百甚至更多死亡病例，川普總統卻天天大談抗疫成績，他那樣說話要是在中國得被罵死。美國政府一點也沒有反思之前過失，讓接下來的決策更加科學、也更加有力的意思，他們天天就是吹。」

胡錫進強調，中國要堅決做到疫情不反彈，堅決做到經濟活動的恢復率越來越高，而不是反复、動盪，堅決做到這樣的穩定性在今年秋冬時也堅如磐石。在這個過程中，將會有很多國際間的變化出現。疫情暴發以來，有一些拐彎完全出乎了人們的意料。只要中國真正做得好，儘管美國肯定會更瘋狂向中國甩鍋，但我們扭轉輿論格局的機會將有很多，「對任何國家來說，它的輿論形象最終都是做出來的，而不能靠說出來、編出來。」

最後，胡錫進還特別向讀者喊話，「中國人，穩住，保持信心和耐心。」