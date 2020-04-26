人潮警示APP上線！監控「全台234個熱點」10分鐘更新一次　亮紅燈千萬別去

▲先前連假墾丁大街湧現大批人潮，中央流行疫情指揮中心緊急發布細胞簡訊提醒。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者賴文萱／台北報導

清明連假期間爆出遊潮，部分景點出現人潮擁擠狀況，導致中央流行疫情指揮中心緊急發布細胞簡訊提醒。為避免類似情況再度發生，交通部與指揮中心合作升級原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，提供234個熱點人潮示警，綠色為正常、黃色略多、紅色為擁擠，每10分鐘就更新一次。

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▲1969APP新增人潮警示功能。（圖／翻攝自1968APP）

交通部長林佳龍表示，清明連假國人外出，部分景點人潮較多，當時指揮中心透過細胞簡訊提醒，讓民眾有些恐慌，業者更是重傷。

林佳龍說，事後我們建議，由交通部與指揮中心合作，提升原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，提供234個熱點人潮示警，讓民眾隨時掌握人潮、車流狀況，預先調整行程，既能外出，也不會人擠人。

▲高公局1968APP隨時監控出遊熱點，亮紅、黃、綠人潮警示。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

防疫期間，APP將利用中華電信大數據掌握人潮概略位置，每10分鐘更新一次人潮示警，綠色為正常、黃色為略多、紅色為擁擠。目前iOS已更新上架，Android周三前完成上架。

林佳龍說，「防疫要做、生活要過」，期待在防疫優先的前提下，透過分流避免人潮聚集，搭配景區業者防疫措施，與民眾勤洗手、戴口罩，讓大家都可以找到適當的地方散散心、喘口氣。現在開始就用1968APP，協助大家決定外出地點吧！

1968APP下載連結：https://1968.freeway.gov.tw/