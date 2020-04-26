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中國軍事挑釁未減　日美共同訓練展現反應能力

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

文／中央社東京26日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球延燒，日媒報導，中國未因此減弱軍事挑釁，讓日本跟美國備感危機，分別在海空方面進行共同訓練，展現面對中國挑釁的即時反應能力。

日本讀賣新聞報導，疫情全球延燒之際，中國對日本周邊的軍事挑釁依舊持續，根據日本政府防衛省及海上保安廳統計，今年1月到3月共有289艘中國公務船進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域，較去年同期增加57%。

中國航空母艦遼寧號及飛彈驅逐艦等共6艘艦，本月11日經沖繩本島及宮古島間海域南下進入太平洋，並經南海實施航訓。

日本航空自衛隊為因應可能侵犯領空的中國航機，1月到3月共緊急起飛152次，維持過去的高水準。

日本防衛大臣河野太郎24日說，在全球持續對抗疫情之際，這種意圖擴大軍事行為較以往還來得增加，是不被容許的。

中國即使在自己境內疫情延燒的一月以來，也沒有暫緩軍事方面行動。前海上自衛隊自衛艦隊司令香田洋二談到中國意圖時說，中國一方面考量到台灣，頻頻在南海活動，另一方面基於一貫主張擁有釣魚台列嶼主權，表達出即使在疫情之際，這樣的主張也不會減弱。

美軍部署在太平洋的羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）發生2019冠狀病毒疾病群聚感染，日本自衛隊為避免感染目前也暫停部分與美軍的部隊交流訓練，雙方正忙於尋求防疫對策。

在這樣的情況下，日美兩國都對中國接二連三挑釁行為備感危機。

日本航空自衛隊F-15戰機等共15架軍機，22日與來自美國的B-1轟炸機等5架軍機，在日本海及沖繩周邊空域實施訓練；海上自衛隊護衛艦「曙」和美軍兩棲突擊艦「美利堅號」，10日到11日在東海進行共同訓練，展現出在日本周邊海域的即時反應能力。

另外，河野24日晚間與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）舉行電話會談時，除了談到疫情，似乎也對因應中國挑釁行為等進行商議。

日本防衛省官員表示，中國有意測試日美即時反應能力，如果因為疫情而無法反應的話，將正中中國下懷，所以日美強化合作不可或缺。

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