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「反對無腦亂篩」　醫：醫療人員開了超過2000張牌，就是沒半張鬼牌啊！

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▲▼臺北市立聯合醫院陽明院區,防疫管控,篩檢站,防疫人員,救護車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲醫師認為，「如果台灣進入大流行，我們是真的要考慮更廣泛的篩檢。」圖為醫院採檢站。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，台灣需要普篩嗎？對此，有醫師認為，「我們不反對普篩或廣篩，我們反對的是無腦亂篩」，「我們不是蓋牌，我們光是醫療相關人員就開了超過2000張牌了，結果就是沒半張鬼牌啊…」醫師說，「還沒進入大流行之前，真的不要亂篩。」

醫師25日在「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專發文說，很多人拿美國、韓國、德國當例子，說他們都篩檢了遠高於台灣的數字，這些都是先進國家，因此成為某些支持普篩的人覺得應該這麼做的原因，但這樣的想法其實是過度簡化的，請花1分鐘看懂為什麼吧。

請繼續往下閱讀...

「其實我們不是全然反對普篩或廣篩 ，而是所有的檢測作法，都要知道『這樣做有什麼意義』？」文中提到，美國、德國和韓國的陽性率很高，統計至24日之前的資料，美國篩檢450萬9167人，陽性的有87萬8779人，陽性率高達19.5%；德國篩檢了207萬2669 人，陽性的有15萬3129人，陽性率也高達7.4%；韓國篩檢了58萬3971人，陽性的有1萬702人，陽性率是1.83%。

▼南韓篩檢了58萬3971人，陽性率是1.83%。（圖／達志影像）

▲▼南韓首爾九老區市民接受篩檢。（圖／達志影像）

醫師認為，在大規模篩檢後，這些陽性率背後都還有黑數，代表實際人口中很可能盛行率是超過陽性率的；在感染比率這麼高的狀況下，抓到感染者並隔離就是重要的事，這時擴大篩檢意義就大，就算有一點偽陽性也沒關係。

「台灣的陽性率真的超級低」，醫師說，台灣在同一時間篩檢5萬8003人，陽性的有427人，陽性率低到只有0.73%，而且這裡面有一大堆全都是境外移入，還有境外移入產生的第一波接觸者，「找不到感染源的比率超級超級低啊。」

醫師表示，且這些人不是廣篩的結果，是醫師覺得有旅遊史、接觸史或者是症狀有懷疑的去篩的結果，如果廣篩的話，陽性率絕對比0.73%還要低很多很多。

▼韓國瑜擬普篩高雄醫護人員。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。（圖／記者洪正達攝）

醫師指出，至於高雄市長韓國瑜很想篩的醫護人員，其實從2月底開始，醫護的篩檢條件就很寬了，「但我們篩了超過1800個醫護，甚至是還有好幾百個醫療院所相關工作人員，結果感染的人數是沒人感染啊。我們不是蓋牌，我們光是醫療相關人員就開了超過2000張牌了，結果就是沒半張鬼牌啊…」

醫師說，這樣的狀況下，廣篩帶來的壞處會遠高於好處，所以台灣現在真的不適合廣篩；至於台灣是篩檢能量不足才不廣篩？這也是錯的，如果台灣把篩檢實驗室等級降低，就可以增加非常多的篩檢量，但這同時會造成偽陽跟偽陰性的的風險變高，也增加病毒外流感染的風險。

文中提到，以上的說明應該有中學程度的朋友們都能看懂，「我們是真的很樂意跟不同立場者溝通，但是不要把所有東西都混做撒尿牛丸一起打。我們從不反對任何篩檢的方式，而是要搞懂各自的優缺點，以及什麼時候適合用。如果台灣進入大流行，我們是真的要考慮更廣泛的篩檢，甚至是降低實驗室的等級，或者是使用快篩試劑的。但還沒進入大流行之前，真的不要亂篩。」

▼醫師說，台灣篩檢陽性率低到只有0.73%。（圖／東森新聞）

▲▼首例死亡引發恐慌，沒有症狀也急要篩檢，急診醫護累翻。（圖／東森新聞）

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