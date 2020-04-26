染疫官兵女友被鎖定！女作家揭陳時中「另外一面」　一句話展現醫師高度

記者許力方／綜合報導

海軍敦睦艦隊發生群聚感染事件，接連爆出官兵下船找女友開房間、去摩鐵的足跡，女友瞬間成為話題焦點，外界質疑侵犯隱私。前國策顧問、女作家黃越綏感嘆，這次事件中意外發現阿中部長仁德的一面，「他並不在乎阿兵哥的女朋友是誰」，完全謹守了醫生應有的職業道德，不像某些政客們換了位置就換了腦袋。

指揮中心統計，截至25日共31名官兵確診新冠肺炎，磐石艦爆發群聚時，腎臟科醫師洪永祥曾直指「一放假最想見的是誰？」最讓人擔心的是他們的女朋友，隨後官兵下船後前往旅館、摩鐵的足跡也接連被爆出，引發社會討論。對此，陳時中在記者會上淡定回應，「坦白講，我們不太關心這樣的事情」，反而關心接觸時間、親密度造成的風險。

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▲黃越綏發現陳時中「另外一面」：完全謹守職業道德。（圖／記者林敬旻攝）







▲國防部長率將領鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）



黃越綏坦言，這次海軍群聚事件，國防部不僅嚴懲高層軍官下台，部長嚴德發鞠躬公開道歉外，並向總統自請處分，「即使企圖弭平民憤，但只怕亡羊也補不了牢。」她認為，目前中央、地方政府不要再打口水戰，應加碼抗疫、避免社區感染擴大至封城的地步，國人當然也要自律配合政令，且無事不要趴趴走，也不要道聽塗說或充當謠言傳播者。

「從此事件中，我意外的發現阿中部長仁德的一面。」黃越綏說，陳時中回應記者時，坦然並不在乎阿兵哥的女朋友是誰，在乎的是接觸時間的長短與親密程度，「完全謹守了醫生或律師等應有的尊重個人隱私的職業道德，不像某些政客們換了位子就換了腦袋。」

陳時中的這一面，讓黃越綏想起20多年前，某八卦雜誌社長請客，希望她能提供一些名人諮詢的個案內容，且不須她動筆，也保證不會公布資訊來源，酬勞相當高，當時她就幽默回應，「能夠受到青睞是我的榮譽，但答應前，我必須先完成三件事：第一、移民，第二、做臉部易容術，第三、比較困難，因為從此我瞧不起我自己。」

社長是見過世面的人，黃越綏說，當下對方除了搖頭表示不能合作的遺憾外，再也沒有為難，為此，父親也嘉許她「能當人格者（台語指有德的人）要比榮華富貴更有價值。」

▼磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）



▼428例感染關係圖。（圖／記者王譯萱製）

