台灣「13天零本土確診」　有6天個案全是磐石艦！累積31人...時間軸曝光

▲海軍敦睦遠航訓練支隊。（圖／翻攝軍聞社）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊「磐石艦」群聚今再添1例，為20多歲實習生，截至目前該案累積31人確診。事實上，國內整整13天零本土病例，從16日起更連續3天出現零確診，而這幾天所增加的案例，也幾乎是來自國軍艦隊。

指揮中心指出，衛生單位現已掌握接觸者共1865人，其中534人為居家隔離對象，已採檢173人，154人為陰性，其餘檢驗中；另外，1331人則為自主健康管理對象。

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而最新案429為20多歲磐石艦實習生，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，因血中抗體陽性，於4月24日進行二採，並於今日下午1點半確診，相關資料刻正疫調中。

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

確診個案時間軸：

4月18日：1名20多歲軍人、2名實習生（共3名）

4月19日：20-40歲軍人（19男、2女，共21名）、20多歲男（美國就學）

4月20日：20多歲女（加拿大就學）、20多歲女（美國就學+西班牙）

4月21日：20多歲軍人、30多歲女軍人、20多歲實習生（共3名）

4月22日：20多歲實習生（共1名）

4月23日：20多歲軍人（共1名）

4月24日：20多歲軍人（共1名）

4月25日：20多歲實習生（共1名）