陳時中投書愛爾蘭網媒！列「台灣防疫」經驗：WHO不該拒絕任何人

▲ 陳時中投書愛爾蘭網媒 。（圖／翻攝自Gript網站）

文／中央社記者戴雅真倫敦26日專電

愛爾蘭新興重要網路媒體Gript25日刊出衛生福利部長陳時中投書，呼籲世界衛生組織及相關各方，關注台灣長期對全球公共衛生防疫及健康人權的貢獻，支持將台灣納入世衛。

陳時中在「全球衛生安全－台灣無法置身事外」（Global Health Security－A Call for Taiwan’s Inclusion）投書中強調，維護全球衛生安全亟需全體人類共同努力，世界衛生組織（WHO）不該拒絕任何人 。

他表示，當前世衛受到政治干擾而排除台灣，殊為不智，台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣。台灣在公衛經驗、醫療體系、健保體系、防疫快篩、疫苗、相關製藥能力，以及病毒分析能力等均願與世界分享，希望WHO認清疫情無國界，沒有任何一個地方可以被遺漏。

陳時中指出，台灣17年前經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）慘痛經驗，因此面對各種新興傳染病威脅，總是嚴陣以待，積極因應。台灣去年12月31日確認武漢發生不明原因肺炎，當日即啟動武漢直航班機登機檢疫措施，超前部署以預防人傳人風險，並在今年1月2日成立「嚴重傳染性肺炎疫情應變小組」，有效整合跨部會防疫資源。

▲陳時中視導和平醫院醫療整備情形。（圖／記者李毓康攝）

台灣雖在地理位置上鄰近中國大陸，但每百萬人口確診數卻在國際間排名約第123名，顯見台灣防疫工作的成效。

在防疫工作上，台灣第一時間採取滾動式邊境檢疫措施，包括登機檢疫、發燒篩檢、健康聲明需求及針對「第三級」（警告：Warning）國家入境者執行14日居家檢疫，並建置入境檢疫電子系統，並與社區關懷及生活支持管理資訊系統串接。

台灣也將病患旅遊史註記在健保IC卡，及早發現可能個案，阻斷社區傳播；對於居家檢疫或居家隔離的民眾，亦採取隔離檢疫地點GPS定位追蹤，違法者即依相關法源進行裁罰或強制安置。

陳時中指出，除此之外，台灣更加強提升檢測量能，逐步擴大監測採檢範圍；同時協調各區域及醫學中心、社區採檢院所，進行分級收治及採檢，設置專責病房或區域，以一人一室分艙分流原則避免院內感染。

▲「口罩實名制2.0」第3波開跑，藥局前持續有排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

此外，台灣於1月24日起管制醫療用口罩出口，同時徵用及擴充口罩產能，並自2月6日推行健保卡實名制度，透過社區健保藥局及衛生所配發購買，開放網路 購、超商取貨等方式，達到有限資源的最有效分配。

陳時中指出，台灣秉持世界公民之責，恪守「國際衛生條例2005」（IHR 2005）規範，主動向WHO通報確診病例，同時積極與各國及歐盟分享確診病例、接觸者旅遊史、邊境管制措施等資訊，並將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織」（GISAID）供各國查詢，以確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度而產生致命性盲點。

▲7-11口罩實名制3.0實測。（圖／記者蔡玟君攝）

駐愛爾蘭代表處表示，Gript是愛爾蘭新興批判性網路媒體，近來深受愛爾蘭知識圈與年輕世代關注及支持，標榜言論自由、新聞不應被過濾，使命在打破所謂主流媒體專為精英或中產階級服務、言論趨向一致的現象，鼓吹理性論辯，同時對當前國際霸權基於自身利益主導全球事務的不公平現象予以嚴厲批判。