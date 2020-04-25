6月起「感冒戴口罩、咳嗽掩口鼻」　北京正式寫入法規

▲北京人大會議通過新的文明條例，包括將戴口罩的規範寫入法規。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，推動城市新文明行為，北京市在日前公開相關草案後，於昨日的地方人大會議中，通過《北京市文明行為促進條例》，正式將「感冒戴口罩、咳嗽掩口鼻」等行為要求寫入法規，並依照現行各項實施條例要求對有不文明行為、拒不改正者從重處罰，6月1日起實施。

根據該條例內容，包括將公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩，不在地鐵、輕軌等城市軌道交通的列車內進食，餐飲服務企業應當配備公筷公勺、有條件的應當推行分餐製，還有不在公共場所打赤膊等，均寫入法規。

▲北京首都國際機場嚴格防控疫情從外輸入。（圖／路透社）

攤開來看，條例內容包括公共秩序、公共衛生、健康生活、交通出行、社區生活、網路文明等幾大類，除對上述行為進行治理外，還包括在對過往文明生活規範的基礎上，繼續強化對建築物中拋擲物品、發出噪音、亂穿馬路、占用車位、亂開車門、亂插隊、遛狗不牽引等的管控，並擬為重點治理項目。

因應網路生態發展，條例也明定，要治理洩露他人隱私等行為，其中包括在網絡電信方面，重點治理「編造、發布和傳播虛假、低級庸俗、封建迷信等不良信息」；擅自洩露他人信息和隱私；撥打騷擾電話，發送騷擾短信；以發帖、跟帖、轉發、評論等方式侮辱、誹謗他人等不文明行為。

據了解，該條例於於上月26日，由北京市15屆人大常委會第20次會議上，進行《北京市文明行為促進條例（草案）》二審後，時隔近一個月，北京市第15屆人大常委會第20次會議昨日繼續召開時，決議通過《北京市文明行為促進條例》，將條款正式寫入法規，定於6月1日起施行。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以