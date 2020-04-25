教會稱「漂白水」是神藥！可治好新冠肺炎　還致信川普求推薦

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普稱注射消毒劑進人體殺滅新型冠狀病毒後挨轟。英國「衛報」今天披露，一名打著教會旗號卻販售工業漂白劑的人士本週寫信給川普，稱二氧化氯是防疫「神奇療方」。

衛報指出，寫信給川普的男子為葛瑞農（Mark Grenon），他自稱是「創世紀II」（Genesis II）這個團體的「主教」。

設於佛羅里達州的「創世紀II」對外聲稱是一個教會組織，實際上卻是靠推銷二氧化氯賺錢的製造商和經銷商。葛瑞農把二氧化氯貼上「神氣礦物解方」（miracle mineral solution,MMS）的標籤，號稱可以治療99%的疾病，包括癌症、瘧疾、愛滋，甚至自閉症。

▲ 美國食品和藥物管理局（FDA）去年12月就曾呼籲民眾勿飲用MMS。

葛瑞農在信中告訴川普，二氧化氯是一種「神奇解方」可以消滅體內99%的病原體，還說二氧化氯可消滅人體內的新型冠狀病毒。二氧化氯是一種強力漂白劑，應用在紡織等工業用途上，一旦誤喝可能會要人命。

報導指出，葛瑞農致函白宮才沒幾天，川普昨天就在白宮例行防疫簡報會上大談將消毒劑注入體內殺病毒，引發衛教軒然大波。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，「創世紀II」就一直對外推銷「神奇礦物解方」可以治療冠狀病毒疾病。他們建議包括孩童在內的使用者，只要把3到6滴的二氧化氯加入水中稀釋，然後就可喝下。

葛瑞農19日在他每週線上電台節目裡，朗讀寫給川普的信函「親愛的總統先生，我祈禱你會讀到這封信，並且著手推動」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上週取得聯邦法院命令，禁止「創世紀II」兜售神奇礦物解方。FDA形容這東西「未經證實，且可能對治療Covid-19有害」。

就在川普大談以消毒劑治療冠狀病毒沒多久，葛瑞農就在他的臉書貼文，稱神奇解方已經送到白宮。川普已經收到。

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