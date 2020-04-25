懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

▲鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診人數突破279萬人，許多患者都必須依靠呼吸器進行治療。日前多名醫師與公衛專家聯合致信各州矯正機構，要求釋出「死刑藥物」，因為這些藥物可能拯救數百人的性命。

綜合外媒報導，美國7名藥劑師、公共衛生專家與重症病房醫師，日前聯合致信各州矯正機構，要求釋出庫存的「死刑藥物」，因為依靠呼吸器的病患，其使用的鎮靜劑和死刑藥物相同，能夠減輕患者痛苦。信中指出，「這些庫存可以拯救數百人的性命，儘管這只是預期死亡人數的一小部分，但它是醫學重視每個生命的基本倫理。」

據了解，這些藥物包含麻醉藥物「維庫溴銨」（vecuronium bromide）、鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）與鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）。其中一位署名醫師齊沃特（Joel Zivot）表示，他不想要評論死刑的對錯，「作為一名臨床醫師，我只想請求他們幫忙。」

自從使用呼吸器的重症病患越來越多之後，這類藥物的需求量激增了73％，目前已經有3個州已暫停執行死刑。不過也有許多州政府語帶保留地表示，他們沒有這些藥物。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）執行長鄧漢（Robert Dunham）指出，在廢死議題還存在的狀況下，許多藥廠拒絕提供該類藥物給矯正機構，因此矯正機構本身也很難取得這些藥，所以才會不願將其交給醫院。

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