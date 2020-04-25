法最新研究：尼古丁可能有助降低染疫風險！　待政府核准拚臨床實驗

▲截至台灣時間25日上午10時，法國確診人數已增至15萬9495人，至少2.2萬人染疫病逝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，許多國家也積極尋找相對應的預防或治療方式。如今，根據法國一項新研究，尼古丁可能有助於保護人類免於感染新冠病毒，團隊目前正等待衛生單位核准，以便展開進一步臨床實驗。

法新社報導，巴黎一間醫院的研究人員針對343名感染者及139名輕症患者進行調查，發現病患之中的吸菸者僅佔5%。法國巴斯德研究所神經生物學家尚居（Jean-Pierre Changeux）認為，尼古丁可以附著在細胞受體上，從而阻止病毒進入細胞或在體內擴散。

據了解，研究人員正計畫在巴黎硝石庫慈善醫院（Pitie-Salpetriere）的醫療人員身上使用尼古丁貼片，確認此一作法能否保護他們避免染疫。此外，內科專家阿穆拉（Zahir Amoura）也說，目前已提出相關申請，讓住院患者及加護病房重症者使用貼片，看看是否能減輕症狀。

▲法國總人口吸菸率約35%。（圖／示意圖／pixabay）

科學家認為，人體免疫系統出現快速過度反應的「細胞激素風暴」（cytokine storms）現象，是造成染疫者死亡的關鍵因素之一。如今，法國研究團隊正針對尼古丁進行深入研究，看看是否能有助於防止細胞激素風暴的發生。

研究團隊正在等待衛生當局核准，以便展開臨床實驗。但這都還需要更進一步的研究，且專家們也不鼓勵社會大眾透過吸菸或使用尼古丁貼片來防疫；法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）提醒，「我們不能忘記尼古丁的負面影響，不吸菸的人絕對不能使用尼古丁替代品」，因為這將帶來副作用及成癮。