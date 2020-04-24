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承德路7段大火「黑煙遮台北」聞到頭暈！北投居民曝驚人畫面：天空黑一片

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▲▼承德路七段大火。（圖／翻攝台北之北投幫臉書社團）

▲承德路7段大火，北投居民嚇壞：天空黑一片。（圖／翻攝「台北之北投幫」臉書社團

記者許力方、黃彥傑／台北報導

台北市北投區承德路7段401巷24日發生大火，一間玻璃鐵皮屋工廠起火，警消獲報趕到場，三級火災火勢猛烈，延燒旁邊2間工廠，大批人車控制火勢，一名員工吸入性嗆傷，詳細起火原因仍待調查。火災當時龐大濃煙竄出，一度遮蔽天際，北投當地居民聞到異味紛紛出外查看，結果拍下一幕幕驚人的瞬間。

台北市警消下午2時許獲報，承德路7段401巷弄發生三級火警，派出24輛水箱車、1輛雲梯車、10輛特種車、4輛救護車，89人到場搶救，發現起火地點為一處玻璃工廠，火勢猛烈延燒旁邊2處工廠，立即拉水線搶救，目前已經控制，有一名員工因吸入性嗆傷，意識清醒、無外傷，由友人陪同就醫。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

工廠失火飄出大量濃煙，北投居民聞到空氣中瀰漫刺鼻異味感覺「頭暈」，紛紛跑出來查看，遠遠就發現火災黑煙直竄天際，一度遮蔽台北天空，畫面相當驚悚，附近網友路過也驚呼連連「超大、超臭、超壯觀」、「整條大度路都是煙」、「八里都能看到」、「想說怎麼天空黑一片！」甚至捕捉到黑煙一路順風往市區飄散的畫面。當地人也討論，該處似乎常常失火，最近2個月內已經3場火警。

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▼工廠失火延燒，濃煙瀰漫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北投鐵皮倉庫24日竄出濃煙。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北投鐵皮倉庫24日竄出濃煙。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市北投承德路七段玻璃工廠火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市北投承德路七段玻璃工廠火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▼濃煙飄往市區，畫面驚人。（圖／翻攝「台北之北投幫」臉書社團）

▲▼承德路七段大火。（圖／翻攝台北之北投幫臉書社團）

▲▼承德路七段大火。（圖／翻攝台北之北投幫臉書社團）

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