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5歲女童失火困臥室中　她躲海盜玩具箱求生...消防員曝救援關鍵

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▲美國華盛頓州的門羅（Monroe）發生火災。（圖／翻攝自Twitter／WA Fire News）

▲小女孩躲藏的玩具箱。（圖／翻攝自Twitter／WA Fire News）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國華盛頓州的史諾霍米須郡 （Snohomish County）的門羅（Monroe）在19日發生一起火警，屋主在火災發生當下立即將身旁的家犬以及大兒子救出火場，但還有一名5歲的女兒被困在樓上的臥室裡。轄區的員警與消防員先後趕到，立即開始滅火同時搜索房子，最終看到小妹妹毫髮無傷躲在一個玩具箱裡，火勢也被撲滅，整起事件以無人傷亡畫下句點。

當地消防局的發言人查德威克（Heather Chadwick）表示，該屋子在早上約11點09分起火，附近的鄰居看到之後立即通報，由警方先行趕到現場，並進入屋子內關閉起火點主臥室的門，避免火勢進一步蔓延。隨後消防員也立即趕到，開始撲滅火勢，同時進行搜索任務，起初一直找不到小女孩，後來在一間臥室的床和衣櫥中間發現了一個玩具箱子，小心翼翼打開後就發現小女孩躺在裡面。

根據《衛報》報導，小女孩沒有受到傷害，目前起火原因不明，還有待當地消防局調查並評估火災帶來的損失。查德威克也指出，這是相當好的一次機會教育，讓這個家庭的每一個人都可以知道，當火災來臨時，應該有如何逃生，也感謝警察機智的判斷，增加小女孩的存活率。

當地消防局也提醒，如果家中發生失火事件，可以先嘗試封鎖起火點，減緩火勢蔓延的速度，增加救援成功的可能性，「同理，晚上睡覺時也可以關門睡覺，這有可能會救你一命。」

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