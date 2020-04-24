板橋人注意！台水實施送水管線工程　浮洲等12里29日起停水20hrs

▲新北市板橋區浮洲等12里29日將停水20個小時。（圖／資料照片／記者楊筱柔攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北市政府水利局在24日發布公告，台灣自來水公司為辦理「板二計畫-瓊林橋至浮洲橋送水管線工程」終點斷管連絡工程，將從29日上午9點至30日凌晨5點停水20小時，受影響的區域位在板橋區的12個里，如遇急需用水的情況，自來水公司也設立了臨時供水站，提供居民使用。

新北市政府水利局提醒，在停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。

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受影響的區域包含板橋區浮洲里、華中里、僑中里、大觀里、歡園里、中山里、復興里、大安里、福安里、聚安里、龍安里、崑崙里等12個里，將在29日上午9點至30日凌晨5點實施停水作業，約有1.5萬戶會受到影響，請民眾要記得提早儲水。

此外，台灣自來水公司設有8處臨時供水站，分別位在板橋區合安一路53號對面、合宜路71號前、大觀路2段265巷3弄1號對面空地、中山國小新大樓前人行道上、大觀路2段37巷280號(中山里辦公室)、僑中一街80巷口對面人行道、僑中二街112巷口對面人行道、大觀路1段29巷口公園旁。

對於此次停水的詳細消息，可上台灣自來水公司官方網站或是撥打免付費專線1910查詢。