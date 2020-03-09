就是今晚「停水9小時」！員林斷管改接施工　1.3萬戶夜間用水停止

記者許力方／綜合報導

自來水公司第11區管理處公告，為辦理員林一場原水受水池管線工程斷管聯絡，員林營運所供水轄區將於3月9日晚上9時至10日上午6時止，實施夜間停止供水9小時，約1.3萬戶受影響。董事長魏明谷也特別在臉書發文，表示停水是為了讓新舊管線改接，9小時的不便之後就多一個休閒設施，很快就會開放給民眾使用。

停水時間：3/9 21:00～3/10 6:00

停水區域12里：

西東里、浮圳里、中東里、湖水里、出水里、南東里、東北里、鎮興里、振興里及大峰里等範圍約5094戶。

降壓區域：

員林市三條里、忠孝里及大村鄉黃厝村等約4125戶。

為利民眾臨時用水所需，水公司共架設臨時供水站5處，提醒該地區用戶留意及儘早儲水備用，並請勿將接用水龍頭之橡皮管浸入容器水中及關閉抽水機電源，並配合節約用水、小心火燭，管線末端地區如因水壓較低致延遲供水，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知員林營運所，或撥打水公司24小時免付費服務電話1910，該處將派員前往處理，以確保供水無虞。

臨時供水站：

山腳路二段「天化宮」

山腳路三段280巷口

山腳路五段232號前

山腳路四段「鎮興廟」

山腳路四段「東山國小」

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