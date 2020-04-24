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狠父對2幼子長期施虐致發育遲緩　「傷痕累累」幼教師驚覺揪施暴

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▲桃園市葉姓男子疑因情緒控管不佳，長期對一對幼子毆打施暴，幼兒園老師察覺孩子傷痕累累揪出家暴內幕。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市葉姓男子疑因情緒控管不佳，長期對一對幼子毆打施暴，幼兒園老師察覺孩子傷痕累累揪出家暴內幕。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某幼兒園前年察覺一對葉姓男童身上常有不明傷痕，且生長發育都比同年齡學童來的遲緩，因此通報市府家暴中心追查，經市府會同警方介入追查2名幼童有受虐情事，經緊急安置幼童並將男童父親葉男函送偵辦，檢方偵訊時，葉男坦承犯行，辯稱因小孩不乖才出手教訓，檢方24日依妨害幼兒發育罪將葉提起公訴。

檢警調查，從事某公司業務工作的37歲葉姓男子，遭指控於2018年3月至6月間，曾多次毆打4歲小兒子，造成身上多處瘀挫傷，另有貧血、身高體重低於同齡幼童標準與生長遲滯等情形，其6歲長子前額、左臉、左耳與左膝蓋等處，造成多數瘀傷與抓傷痕跡，左腳脛骨還出現疑似骨折傷害。

檢方查出，葉男疑因情緒控管不佳，長期對一對幼子施暴虐待，幼兒園老師發現他們經常帶傷上課，懷疑可能受虐，因此通報市府家暴中心處理，經社工與警方介入查出上情，社會局並緊急安置2名幼童。

蔡男在偵訊時坦承犯行，辯稱是因小孩不聽話才出手教訓，但部分傷勢是小孩自己撞傷的；檢方24日偵結，依妨害幼兒發育罪將葉男提起公訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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