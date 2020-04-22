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中職線上轉播賽事　鄭文燦：市府捐2百萬元助樂天桃猿增英文直播

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▲桃園市長鄭文燦22日表示，中職是全球最早開打職棒，為服務全球球迷觀看中職賽事，將補助2百萬元協助樂天桃猿增加英文直播服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦22日表示，中職是全球最早開打職棒，為服務全球球迷觀看中職賽事，將補助2百萬元協助樂天桃猿增加英文直播服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球重大職業運動賽事均停擺，中華職棒本月11日閉門開打，桃園市長鄭文燦22日表示，中職是目前全球最早開打的職棒，很多國外球迷希望看到台灣職棒，桃園市府將以2百萬元增加英文轉播服務，目前已與樂天桃猿負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，將透過推特轉播方式提供全球球迷觀賞，預計5月1日正式播出。

鄭文燦22日主持市府防疫專案會議後受訪時指出，針對中華職棒採閉門線上轉播方式服務球迷，日前請市府體育局與樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，初步協商結果是市府要補助直播費，主要是英語的評論員，如此國外球迷才看得懂，我們希望一個球季大概維持60場英語直播，市府將以2百萬元補助英文直播。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦強調，透過ELEVEN SPORTS線上英語直播，可以在美國推特上轉播，讓美國球迷也可以看得到中職賽事，因他們用推特看轉播習慣已非常成熟，希望中華職棒在美國能被看到，也是行銷台灣、行銷桃園的一個重要方法，他已請新聞處與體育局製作介紹桃園的片段，讓在推特上撥出的時候看得到桃園，這個計畫已經談的很成熟，希望能夠很快播出，最快應該是這禮拜，如果英語的評論員與設備到位後就會立刻直播，預計5月1日正式播出。

此外，針對疫情影響，不少縣市都調降服務業營業稅，鄭文燦說，市府決定按照各縣市參酌不同做法，娛樂稅將減徵30%，預估稅存一個月大概是2百多萬元，原則上希望能讓業者們喘口氣，至於娛樂稅對象，則包括主題樂園、KTV、娃娃機等業者。

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