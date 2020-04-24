桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

▲桃園市大園區23日晚間驚傳男子隨機強押女學生上車企圖性侵案，楊梅警分局24日凌晨在楊梅落網，員警壓制涉案王姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區科二街23日晚間驚傳男子隨機強押女學生上車，企圖載往偏僻處性侵，所幸女學生機警逃離，桃園警方隨即調閱附近監視器以車追人，24日凌晨楊梅警方發現涉案王姓男子駕駛逃逸車輛出現，警網攔查時王男因路況不熟墜入田間，王男下車逃逸被員警噴灑辣椒水壓制到案，因王拒絕夜間偵訊，警方正訊問以釐清案情。

臉書社團「我是大園人」23日有網友貼文，大園區科二路發生男子在某國中附近隨機強押女學生上車，企圖在附近偏僻公園性侵，還強調涉案男子年約40歲，特徵是光頭，左大腿與小腿有刺青，但女學生後來機警趁機脫逃至民宅躲藏，男子則駕駛銀色轎車逃逸。

大園警方根據受害女學生提供涉案男子特徵，並調閱沿線監視器鎖定特定對象追緝，並通報市警局請鄰近分局協助抓人。

▲桃園市楊梅警分局24日凌晨在楊梅幼獅工業區附近逮捕涉嫌隨機強押女學生王姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅分局24日凌晨接獲大園分局通報，涉案車輛經過楊梅分局轄區，幼獅、埔頂、草湳三個派出所警力，調閱監視器畫面以車追人，結果在楊梅區幼獅工業區青山一街、幼獅路口發現涉案車輛，警網立即攔查，王姓男子見警車出現猛踩油門加速逃逸，後疑因路況不熟，在幼獅路2段392號附近衝入田間，王男下車企圖逃逸，被員警噴灑辣椒水強力壓制到案，隨後並押解至大園分局進行偵訊。

▲楊梅警分局幼獅所員警游正州、盧旭鋒、孫志安等3人，奮勇圍捕壓制王姓男子到案，造成手腳均有受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方逮捕王男過程，幼獅派出所員警游正州、盧旭鋒、孫志安3人奮不顧身地圍捕壓制到案，事後手腳均有受傷，警車保險桿也受損，分局長林信雄對同仁英勇執勤因公受傷之認真態度給予肯定。王男到案後，發現是「不是光頭，是平頭」，他拒絕夜間偵訊，24日上午，大園分局調查王男作案過程，並訊問是否涉及其他刑案。

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