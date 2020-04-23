　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園率先推動社區篩檢站演練　鄭文燦：酒店違規營業罰鍰10萬起跳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議後受訪時指出，市府率先推動社區篩檢站。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議後受訪時指出，市府率先推動社區篩檢站。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為防範發生社區感染之虞，桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，市府將參照韓國模式推動社區篩檢站，初步規劃以3萬人為單位，選擇閒置活動中心等適當地點設置社區篩檢站；另外，針對有酒店、舞廳轉入地下違規營業，市府決定提高罰則，從10萬元起跳，請業者遵守規定不要以身試法。

鄭文燦指出，22日他與桃園市醫師、牙醫師公會與診所協會等單位進行座談，決定市府將參照韓國模式推動社區篩檢站，初步規劃以3萬人為單位，選擇閒置活動中心等適當地點設置社區篩檢站，排除責任醫院，由基層醫護人力支援，在確保醫療體系正常運作下，妥善規劃設備配置、人力、篩檢量能與流程等事項，責請衛生局研擬演練SOP，於下週進行防疫演練，超前部署、防患未然。

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議，針對酒店等業者違規營業，決定提高罰則從10萬元起跳。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議，針對酒店等業者違規營業，決定提高罰則從10萬元起跳。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，針對中央流行疫情指揮中心規定酒店、舞廳在疫情流行期間暫停營業，根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，違反者由中央目的事業主管機關、直轄市、縣市政府依情節輕重處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，桃園最近發生數起酒店等業者轉入地下違規營業情事，為避免業者化明為暗轉入地下經營，除輕微情節處以最輕5萬元罰鍰外，其餘違反情節重大者，市府決定提高罰則，從10萬元罰鍰起跳，再次違規者加重處分，責請經發局協助斷水、斷電，以示警惕，請業者切勿以身試法。

另外，有關桃園市福特六和、中華汽車與國瑞汽車等三大汽車產業，都分別有縮減工時或延後生產的情況，目前雖未提出減薪，但車廠有涉及供應鏈不足、生產斷鏈情況，請勞動局與車廠及工會保持聯繫，密切注意後續發展，以保障勞工權益。

鄭文燦還說，受到疫情影響，桃園目前消費爭議案件多為旅遊消費糾紛，這部分請法務局、新聞處加強宣導因旅遊區警示不同而有不同退費方式，籲請消費雙方遵照定型化契約規範，妥善解決退費爭議。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／短裙外籍女拉扯倒地「走光」！運將：她不戴口罩只給230　警協調和平落幕

►前桃園女議員李月琴詐領257萬助理費　坦承犯案「繳回犯罪所得」獲緩刑

►桃市勞工紓困3萬元補助上路　鄭文燦：紓困政策要即時、有感

ET快訊
全員377！磐石艦「多人體內有抗體」　指揮中心曝驚人真相
羅志祥遭酸「渣男已被懲罰」　歐漢聲曾被搶女友…現身按讚！
周揚青IG「徹底斷開羅志祥」！　宣布：我單身，可以來追
洗澡昏倒求助遭拒…情侶中毒「裸身陳屍」租屋處　房東為省8千下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園率先推動社區篩檢站演練　鄭文燦：酒店違規營業罰鍰10萬起跳

歸國民眾逾6成先到基層診所　台中醫界成立「防疫志願軍大隊」60診所備戰

全昌隆168號捕到2020「蘇澳第一鮪」　重200公斤預計25日上午拍賣

台東縣政府助南田部落爭取進入阿朗壹古道名額　獲屏東縣原則支持

桃市勞工紓困3萬元補助上路　鄭文燦：紓困政策要即時、有感

搶攻遊戲產業　吳鳳科大打造電競館培育專職選手

拒絕醫療滋擾事件　期許台東零暴力醫療工作環境

4小時判陰陽　台東醫院新冠肺炎檢測儀器上線

台東婦女服務中心配合防疫　關懷生活視如姐妹

南投市公所結合圖書館推廣閱讀　借書前5名贈「市長醬油」好禮

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

桃園率先推動社區篩檢站演練　鄭文燦：酒店違規營業罰鍰10萬起跳

歸國民眾逾6成先到基層診所　台中醫界成立「防疫志願軍大隊」60診所備戰

全昌隆168號捕到2020「蘇澳第一鮪」　重200公斤預計25日上午拍賣

台東縣政府助南田部落爭取進入阿朗壹古道名額　獲屏東縣原則支持

桃市勞工紓困3萬元補助上路　鄭文燦：紓困政策要即時、有感

搶攻遊戲產業　吳鳳科大打造電競館培育專職選手

拒絕醫療滋擾事件　期許台東零暴力醫療工作環境

4小時判陰陽　台東醫院新冠肺炎檢測儀器上線

台東婦女服務中心配合防疫　關懷生活視如姐妹

南投市公所結合圖書館推廣閱讀　借書前5名贈「市長醬油」好禮

12星座男偷吃的原因！處女得不到的最好、獅子需要小粉絲崇拜

SBL冠軍賽／隱形眼鏡意外撞飛　蔣淯安備用款用完好自責

秒殺！彰化暖心直播主送3000片口罩　桃園鄉親搭火車超捧場...10分鐘清空

台南市新增海軍確診個案台南市足跡　停留過特定地點市民務必自主健康管理

是元介爆「發燒、上吐下瀉」衝去醫院急診！護士驚恐量體溫

人美心也美！TWICE送腦瘤粉絲電腦　親自祝賀：一直為你加油

米其林名店、宜蘭鵝肉城都來紓困了　經濟部：首波補貼6億元明天到位

林志穎重現《放羊的星星》神曲！　親彈13年前回憶：KIMI教我的

這種個性最NG　鄧麗欣曝交友地雷「我一定會不耐煩」

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

敦睦艦隊確診官兵再增1名　新增屏東1足跡點

「一中商圈」3校300學生全自主管理

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

高雄工廠有毒氣體外洩　3人昏迷

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

不補助老人健保　民眾多付5千元

即／基隆案409搭客運　鄰座男找到了

老舊除濕機自燃引9火警消防局：快檢查

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

碩士夫妻種水果　蓮霧+芒果都出色

Twitter轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升

更多熱門

相關新聞

普生RT-PCR核酸試劑獲歐盟CE認證　加速生產提升防疫能量

普生RT-PCR核酸試劑獲歐盟CE認證　加速生產提升防疫能量

普生（4117）今（23）日宣布，旗下3月底完成研發生產的GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑，獲歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證，有助於加速歐盟CE認證國家的銷售推廣，更同步進行台灣食藥署(TFDA)、美國緊急使用授權(EUA)申請許可，並持續調配生產製程以防疫檢測需求。

泊靠廈門返台未檢疫　船公司遭開罰

泊靠廈門返台未檢疫　船公司遭開罰

原油期貨首見負數！期貨商系統無法下單爆爭議

原油期貨首見負數！期貨商系統無法下單爆爭議

早餐店翻桌嗆：我武漢回來！判罰42000元

早餐店翻桌嗆：我武漢回來！判罰42000元

彰化直播主送3000片口罩　10分鐘內清空　

彰化直播主送3000片口罩　10分鐘內清空　

關鍵字：

新冠肺炎鄭文燦社區篩檢站

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面