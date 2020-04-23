桃園率先推動社區篩檢站演練　鄭文燦：酒店違規營業罰鍰10萬起跳

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議後受訪時指出，市府率先推動社區篩檢站。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為防範發生社區感染之虞，桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，市府將參照韓國模式推動社區篩檢站，初步規劃以3萬人為單位，選擇閒置活動中心等適當地點設置社區篩檢站；另外，針對有酒店、舞廳轉入地下違規營業，市府決定提高罰則，從10萬元起跳，請業者遵守規定不要以身試法。

鄭文燦指出，22日他與桃園市醫師、牙醫師公會與診所協會等單位進行座談，決定市府將參照韓國模式推動社區篩檢站，初步規劃以3萬人為單位，選擇閒置活動中心等適當地點設置社區篩檢站，排除責任醫院，由基層醫護人力支援，在確保醫療體系正常運作下，妥善規劃設備配置、人力、篩檢量能與流程等事項，責請衛生局研擬演練SOP，於下週進行防疫演練，超前部署、防患未然。

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議，針對酒店等業者違規營業，決定提高罰則從10萬元起跳。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，針對中央流行疫情指揮中心規定酒店、舞廳在疫情流行期間暫停營業，根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，違反者由中央目的事業主管機關、直轄市、縣市政府依情節輕重處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，桃園最近發生數起酒店等業者轉入地下違規營業情事，為避免業者化明為暗轉入地下經營，除輕微情節處以最輕5萬元罰鍰外，其餘違反情節重大者，市府決定提高罰則，從10萬元罰鍰起跳，再次違規者加重處分，責請經發局協助斷水、斷電，以示警惕，請業者切勿以身試法。

另外，有關桃園市福特六和、中華汽車與國瑞汽車等三大汽車產業，都分別有縮減工時或延後生產的情況，目前雖未提出減薪，但車廠有涉及供應鏈不足、生產斷鏈情況，請勞動局與車廠及工會保持聯繫，密切注意後續發展，以保障勞工權益。

鄭文燦還說，受到疫情影響，桃園目前消費爭議案件多為旅遊消費糾紛，這部分請法務局、新聞處加強宣導因旅遊區警示不同而有不同退費方式，籲請消費雙方遵照定型化契約規範，妥善解決退費爭議。

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