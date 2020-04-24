SARS疫情17年後重回和平醫院！張上淳曝「抗疫心聲」：民眾沒有之前恐懼了

▲張上淳分享歷經17年前和平醫院封院到如今對抗新冠肺炎的感想。（圖／記者李毓康攝）

記者周姈姈／綜合報導

17年前的今天和平醫院封院，而現在爆發新冠肺炎，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會被問及感想，他說，和平醫院周邊的民眾和商店在這次面臨新冠肺炎時沒有特別抗議或恐懼，除了國家防疫進步很多，民眾的部分也是，昨天也有去和平醫院加油打氣，謝謝他們一直以來擔任台北重要的傳染病防治醫療網。

張上淳表示，17年前到現在感觸很多，昨天在記者會後還有指揮中心相關會議，昨天傍晚五點有到和平醫院去給現在還在承接很重要照顧病人的責任，他們已經全院清空準備任何疫情狀況，特別去給他們加油打氣，非常謝謝他們17年來一直擔任最重要的台北區傳染病防治醫療網的專責應變醫院，隨時準備應對任何新型感染疾病出現，裡面包括2009年全球大流行H1N1時，承接這樣的責任，這次他們也確實照顧不少病人，所以非常謝謝他們的幫忙。

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張上淳提及，這次去和平醫院，除了看見同人的努力之外，過去17年以來和平醫院都做所謂的應變計劃，然後隨時準備接受挑戰；此外，醫院員工的秩序保持很好，他們很努力照顧好病人，提到17年前跟目前有多大差別，說起來內容很多，不在這邊耽誤時間，只是這次和平周邊的商店和民眾，也都沒有特別抗議或恐懼，所以也都很正常運作，整體國家的防疫作為有非常大的進步，民眾部分也是非常大進步，太多東西就不便多說了。