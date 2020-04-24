掰了請支援收銀！全聯出新招「結帳加速~」　一票婆媽卻崩潰：超不方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「請支援收銀！」一句調侃結帳動作慢的經典名言，相信大家都不陌生。如今，全聯超前公告，為了加快結帳速度，從今年10月1日開始，將不再以報電話的方式累積點數，消息一出，婆婆媽媽們怨聲載道，不禁直呼「非常不方便，尤其老人家」、「誇張欸...不便民」。

全聯去年推出PX Pay後，已將第一代實體福利卡會員，無痛轉至這個行動支付系統，目前下載量超過600萬件，全聯也主打，疫情期間只要使用PX Pay，不必帶現金、無須實體卡片，也不用報電話號碼，結帳時更快速效率，同時也避免接觸，為安全把關。

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一名網友昨日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」就發文提到，「從10月1日開始，報電話不能累積點數了哦！可以攜帶實體卡、或是用手機下載PX Pay；另外，一直到7月2日前用App結帳，點數2倍回饋哦！」

▲今年10月1日開始，報電話就不能累積點數了。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實說）

沒想到，便民且符合時代潮流的初衷，許多消費者並不買單，紛紛留言吐槽，「這樣好不方便」、「哈哈，可是報電話比找手機和卡還要快耶」、「對於我這個懶人來說，真是不好的消息」、「更浪費時間」、「App開發應該要便民，竟然為了叫大家廣泛使用而造成不便，根本本末倒置」、「我是已用App結帳，但這樣老人家還要記得帶卡」、「長輩老人家不一定會用」。

不過也有民眾贊同，表示「App結帳蠻好的...零接觸，但我連那個點數的明細也不想要，希望不要再印出來」、「排隊時先拿手機出來，快輪到你時再解鎖，並拿QRcord準備給店員刷，有很困難嗎？你報電話也是得拿錢不是嗎」。