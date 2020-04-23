她逛賣場「被2阿嬤拉著求助」　下秒「真實回報」櫃台上演...結局暖炸

▲全聯福利中心 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

好心助人，果然還是會有好的回饋。一名女網友日前逛全聯，過程中被2名陌生阿嬤拉著求助，耽誤了她一些時間。然而結帳時原PO恰好遇到了一些小困難，所幸阿嬤最後反過來出手幫忙，結局讓網友們大讚「處處有溫情」、「傳說中的好心有好報」。

女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」中發文，她表示日前想煮蔥油拌麵，就到全聯一趟買麵。沒想到她一進門就被一位阿嬤拉住，對方因為眼睛看不清，想請她幫忙確認青菜價格，而她也花了點時間解釋一番後阿嬤才離開。

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原PO隨後發現她要買的麵正在特價，2包一起帶只要100元，她便拿了準備去結帳。然而前往櫃檯的路上，她又被另一名阿婆拉住，問她「麵好不好吃？」原PO回覆她也沒吃過，只是因為特價就買了，對方便也想買來吃吃看，並請她幫忙看有效期限，她雖然覺得有點無奈，但也乾脆好人做到底多花幾分鐘幫忙。

▲原PO因為麵條正在特價開心拿了2包，沒想到因為沒有實體會員卡無法享有折扣。（示意圖／pixabay)

好不容易終於到了櫃檯，店員卻說「沒有帶實體卡片麵就無法享有折扣」，原PO也只能作罷先買一包就好。怎料，剛才的阿婆下秒突然衝到櫃檯表示願意出借卡片，雖然麵要折價還必須先扣10點會員點數，但阿婆仍然超阿撒力表示「就扣沒關係」，堅持要回饋原PO。

「Oh my god！我就這樣提著兩包麵回家！」原PO事後發文感謝阿婆靈活的雙腳和好心，「其實有沒有折扣我都覺得沒關係，只是這個時期，在台北還能遇到這麼特別的事，這個麵吃下去就是溫暖的啦！」

暖心文上線後，大家紛紛大讚「是傳說中的好心有好報」，「有效日期真的很難找，有的印刷真的很不清楚，人間處處有溫情」、「老人家真的好有愛」、「因為你是好人，奶奶覺得你值得」、「傳說中的好心有好報真的發生了」。

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