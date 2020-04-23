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美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

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▲▼全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

三麗鷗控快看！全聯自有甜點品牌「We Sweet」再度出擊，這次首度找來萌系教主三麗鷗明星推出6款聯名甜點，不僅可以看到可愛的Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子、布丁狗、蛋黃哥出沒在包裝上，甜點選擇有檸檬乳酪塔、卡士達可麗餅等，以及常勝軍的捲類蛋糕通通一次滿足，4月24日至5月7日限定開賣。

▲▼全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超可愛布丁狗檸檬乳酪塔以及慵懶蛋黃哥卡士達可麗餅。

▲▼全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝）

「We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點，每一款通通都有可愛包裝，包括有著布丁狗可愛表情的「檸檬乳酪塔」，酥脆塔皮搭配檸檬乳酪內餡，酸甜滋味一定要來上一顆；而這款「卡士達可麗餅」選了逗趣蛋黃哥作為代表，日式餅皮佐以奶油卡士達搭配戚風蛋糕，打造多層次口感；而一顆顆金黃色的卡士達泡芙包裝則是聚集了布丁狗、Hello Kitty以及雙星仙子，可愛破表。

▲▼全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼捲類蛋糕不能錯過。

▲▼全聯We Sweet X 三麗鷗明星推出6款萌甜點。（圖／記者蕭筠攝）

不能錯過就是不敗常勝軍捲類蛋糕，這款同樣以俏皮布丁狗為主的「布丁奶凍捲」，奶霜製成香緹後包裹著Q軟布丁奶凍，再搭配日式戚風蛋糕捲，香甜口感大小朋友都喜歡，另外一款是耍廢蛋黃哥的「奶皇生乳捲」，鬆軟戚風蛋糕夾入乳酪生乳餡及奶黃流心餡，打造獨特濃郁鹹香口感。最後一款「草莓歐姆蕾」選用濕潤綿密的戚風，包覆著布丁及莓果慕斯，光是粉嫩外型就吸睛度十足。上述6款聯名甜點4月24日至5月7日限定開賣。

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