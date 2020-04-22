超萌miffy來了！全聯居家品換購「3密技」先筆記　限量面紙盒、3用床上桌必收

▲全聯推出最新miffy米飛兔點換購活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

準備換起來！繼2月推出復古經典小家電點換購掀起搶購潮後，這次看準宅經濟發酵，全聯找來荷蘭國寶級卡通人物「miffy 米飛兔」打造全新8款居家生活用品，不僅療癒到爆炸還兼具實用性，除福利點加價換購外，還有2種換購方式，兔粉們趕緊將快速入手密技先筆記，4月24日起準時開搶。

▲▼超可愛米飛兔3用暖心疊疊墊、質感收納籃。



全聯推出全新一檔點換購活動，這次找來超可愛的miffy一同打造8款以居家生活樂為主的生活用品，包括收納籃、收納袋、捲筒紙巾架、面紙盒、垃圾桶、珪藻土地墊、萬用床上桌、暖心疊疊墊，通通都印上了超萌米飛兔，就是要讓民眾防疫在家也能被療癒。

▲超實用面紙盒、床上桌一定要入手。



其中，超可愛的「能屈能伸面紙盒」十分特別，裝入衛生紙之後，面紙盒可是會隨著抽取數愈多自動下降高度，從外觀就能輕易了解面紙剩餘量，實用性超高；而「慵懶萬用床上桌」，一共有3種用法，可以當作托盤、茶几以及閱讀架，不僅高度可以自由調整，桌緣2側還貼心設計凹槽可放手機或茶杯。還有這個「軟萌收納袋」，拉鍊拉開後可以收納棉被、枕頭用品，填充後還能瞬間變身120公分miffy抱枕，可愛到爆炸了。

▲▼軟萌收納袋、圓舞曲捲筒紙巾架及繽紛珪藻土地墊。



全聯推出全新8款miffy限定居家生活用品通通限量，換完為止，這次除了需使用最少可使用200點福利點加購換購外，還可累積3生鮮積分加價換（購買生鮮滿100元即贈1點），或是到門市購買任10杯「OFF COFFEE」加價獲得，3種換購方式任選，就是要讓粉絲快速擁有軟萌miffy。全聯點換購活動自4月24日起至6月18日限定換購。

▲好幫手垃圾桶。