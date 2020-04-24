流氓妹2分狂甩50耳光！越打越兇「抽鞋底」毀滅15歲少女臉頰

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省唐山市19歲田姓女子日前與朋友一同在燒烤店聚餐，因酒後發生爭執，痛毆一名15歲的少女，打人的過程還被錄影上傳。從影片中可以發現，田女在2分鐘內打了少女近50個耳光，其中有20幾個是用「鞋底」打的，手段非常暴力。

打人的影片在22日晚間上傳到網路上，發表影片的網友表示，黑衣服的女子瘋狂毆打另一名少女，還拿「鞋底」打人耳光，一邊毆打還一邊辱罵，旁邊夾雜著其他人的笑聲，「被打的少女似乎相當害怕，完全不敢反抗。」

▼田女痛毆少女，過程都被錄下。（圖／翻攝澎湃新聞）



影片引起大量關注，警方也很快介入調查，並於23日指出，19歲的田姓女子與15歲的吳姓少女21日晚間在倴城鎮一間燒烤店內用餐，酒後發生毆打事件，影片上傳後，田女迫於壓力力投案自首，並如實交代了無故毆打他人的違法事實。

警方指出，受害人吳女與犯罪嫌疑人田女等人在燒烤店用餐期間，吳女到一樓上廁所，田女兩次叫她上樓，但吳女未回應而心生不滿，吳女返回後，田女大聲呵斥並用巴掌、鞋底對吳某進行毆打。

警方提到，田某的行為涉及尋釁滋事罪，已於23日依法對她田某予以刑事拘留，目前，此案正在進一步偵辦中。

▼田女在網路上傳自拍，留言「不慌不忙做個小流氓」。（圖／翻攝澎湃新聞）

