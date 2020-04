美CDC新興傳染病月刊「繡豹圖＋蝙蝠」　亞裔氣炸：種族歧視！

▲《新興傳染病》刊物5月封面。(圖/翻攝自cdc)



記者丁維瑀/綜合報導

美國疾病管制與預防中心(CDC)發布的最新一期(5月)月刊,使用清朝「三品武官繡豹圖」,畫中還可見蝙蝠。結果此舉引起多名亞裔人士不滿,指責CDC對中國文化相當無知。

由CDC出版的5月份《新興傳染病》(Emerging Infectious Diseases)月刊中,可見封面為充滿中國文化風情的繡豹圖,旁邊還有多隻蝙蝠。CDC原本還透過社群媒體說明,畫中的動物能夠傳播導致人類呼吸道感染的病原體,其中蝙蝠在中方雖然因為諧音關係,被視為與好運有關,但也是亨尼巴病毒與嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的源頭。

《每日點選》(The Daily Dot)報導,索羅門·古根漢美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)策展人Xiaoyu Weng認為,這顯現CDC對於中國文化的無知,是毫無根據的攻擊行為,透過此種方式將其與新冠肺炎(COVID-19)有所連結,非常不負責任。多名亞裔也透過推特抨擊CDC根本是「種族歧視」。

the laughably incompetent CDC just used a Qing dynasty insignia to illustrate their latest cover on emerging infectious diseases...... truly what better way to stoke up anti-asian sentiment while indulging in a hellish new take on orientalism!!! pic.twitter.com/5RIpv5YXLX