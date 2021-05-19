新北確診足跡一次看！　18市場3夜市「遍布11行政區」

▲新北市衛生局公布確診者足跡。（圖／新北市衛生局提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，新北市自4月26日至今已增加594例本土確診個案，由於確診人數持續增加，足跡太龐雜，新北市長侯友宜連日公布確診者足跡熱點，提醒民眾要加強防疫，市府也會落實清消。

《ETtoday新聞雲》記者整理新北市近日公布的熱點足跡，不僅遍佈板橋、土城、三重、中永和等11個行政區，足跡更遍布傳統市場、公園、大賣場、超市、餐廳等人潮聚集地。

新北市17日公布第一波確診者足跡，為案1724到案2009中重疊度高的公共場域足跡，其中板橋就出現3個市場，分別是興隆市場、瑞億市場和國慶黃昏市場，土城則有學府市場、綜合運動場和雲溪廣場，侯友宜說明，確診者中有8成2以上都是與萬華茶藝館有關，這些足跡已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。

根據新北市18日公布的足跡，則以板橋、中永和、三重等行政區為主，另在淡水、蘆洲、林口也都有出現足跡。侯友宜於記者會中特別指出，像三重三和路四段爭鮮重複出現好幾次，三和夜市、中和景安站、蘆洲中原公園也是重複出現，很多大賣場、市場、公園也都有確診個案足跡。

新北市19日再新增129例本土個案，以中和（26)、板橋（22）、新店（22）三個行政區最多，侯友宜表示，中和、新店、板橋疫情仍嚴峻，包括中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南雅夜市、南勢角黃昏市場、中和永安市場都有重複足跡。