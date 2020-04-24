　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國紐約,新冠肺炎,口罩（圖／路透）

▲美國為目前全球疫情最嚴重的國家。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

加州公共衛生部於本月21日通報表示，他們解剖3位死於2月及3月初的病人屍體後發現，死因竟然全部都是新冠肺炎，因此若算上3到4週的病毒潛伏期的話，推測肺炎應該在今年1月中或1月初就在美國西岸流行，因此確切的感染人數可能是當前的50倍。

根據《法新社》報導，這3名病患分別死於2月6日、2月17日和3月6日，且這3名病患都沒有任何中國旅遊史，因此扣掉潛伏期的話，代表美國西岸可能早在今年1月初或1月中就已淪陷。至於為何直到4月底才驗屍，加州當地衛生局和法醫則表示，雖然美國在1月底就已對中國實施旅遊禁令，但美國疾病預防與控制中心（CDC）到3月中疫情大爆發之前都一直只採檢從中國回來且有症狀的病人，同時也低估了境內傳染的威力。

▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲專家預測美國實際確診人數恐怕為目前的50倍。（圖／路透）

史丹佛大學醫學教授傑（Jay Bhattacharya）也說，一開始地方官員和醫生都將那些沒有旅遊史但生病的病患列為一般肺炎或流感，不過以目前的狀況來看，的確要重新計算確診病例和死亡人數，「且數量一定比當前的4萬6千多人（採訪當時美國死亡人數）還高。」因為從加州聖塔克拉拉市的3300名志願者那邊採集出的血液樣本顯示出，確切的感染人數可能是當前的50倍。

此外，疫情最嚴重的美國東岸也傳出早在2月中就已經淪陷，且傳染源為從歐洲返回美國的人群。不過，政府公布的數據卻顯示第一起死亡案例為從伊朗返美的一名女病患。而加州聖塔克拉拉市市長、醫學博士傑夫（Jeff Smith）則說，「新冠病毒可能最早在12月就傳染到美國西岸了，也就是中國發現病毒的幾天內而已。」

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首2名受試者接種新冠肺炎疫苗！　牛津大學拚9月產100萬劑

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

保時捷將推出「親民版」Taycan？後驅、單馬達將提供特定市場

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

美研究：陽光能快速催毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

只會台語！聯絡簿被老師寫滿⋯孫翠鳳女兒「都聽不懂」

超邪惡「芋泥壽司」！台中高CP值日料　厚切生魚片嫰滑鮮美

新iPhone SE白色64GB最受歡迎　電信數位門市五成以上用戶搶購

國際熱門新聞

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

美增2.7億美元援助金　一毛不給WHO

他揪妻喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

WHO資料外洩！中國「瑞德西韋試驗」失敗　吉利德反駁

男死大逆轉　竟是妻澆熱水活活燙死

處理案件屍傳人　日本73警察確診

Gap現金燒完　停交每月34億元店租

金正恩「死亡預案」流出：特工朝鮮待命

「高白甜」正妹女房仲　神秘失蹤

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

義大利連署向中國索賠　擬讓全球參與

22歐議員致函歐盟外長：讓台灣入WHO

美國務卿：WHO要徹底重組　美國可能不再出錢

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

更多熱門

相關新聞

縣市跟進防疫兵推！韓國瑜遭酸拖「罷免」

縣市跟進防疫兵推！韓國瑜遭酸拖「罷免」

磐石艦群聚感染引發全台緊張，一連串咎責也導致海軍士氣低落，國防部23日記者會向各界喊話，希望多給軍方正面能量，不能抹煞官兵努力。根據國防部資料，敦睦艦隊當時確實因為中共遼寧艦逼近台灣，有執行海上戒護的機密任務，專家也分析，如果一味把國軍罵暈了，反而對台灣沒有任何好處。《雲端最前線》24日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、備役少將于北辰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

捨125萬高薪！山梨知事宣布5月份「只領1元」

捨125萬高薪！山梨知事宣布5月份「只領1元」

醫護普篩引發爭議！韓國瑜用「三點」解釋

醫護普篩引發爭議！韓國瑜用「三點」解釋

報告：這些中國產業因疫受嚴重衝擊

報告：這些中國產業因疫受嚴重衝擊

關鍵字：

加州公共衛生部新冠肺炎COVID-19美國紐約

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面