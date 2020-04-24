脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

▲據傳，有名北韓人民逃往中國大陸時因中彈入院，沒想到卻因此被驗出感染新冠肺炎。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎疫情持續升溫，北韓至今仍聲稱「零確診」，然而卻有中國大陸消息人士向媒體透露，有名北韓人企圖從咸鏡北道逃往中國時，在圖們江邊境遭到中共人民軍開槍制伏，被送往吉林省醫院救治後確診新冠肺炎，也間接地打破北韓「零確診」一說。

根據DAILY NK報導，該名北韓人20日試圖從北韓邊境跨越圖們江逃往中國，但過程中被中共人民軍發現，一路追擊，最後不幸中彈，情況危急。該名北韓人民中彈倒下後，人民軍隨即將他送往吉林省龍井市一間醫院，沒想到在治療過程，該名北韓人卻被驗出感染新冠肺炎，讓這間醫院瞬間拉起警報。而院方也馬上將該名北韓人隔離，並控管整棟醫院，禁止一般民眾靠近。

▲從全球疫情爆發至今，金正恩堅稱國內零確診。（圖／朝中社）



消息傳出後，有更多聲浪質疑北韓零確診的真實性。據傳，由於此事牽涉到北韓，中國大陸當局目前尚未決定應該如何「處置」該名確診北韓人民，只能讓他暫時留在院內繼續診治。

事實上，北韓為防堵病毒，在疫情爆發初期就加強邊境檢查，也實施隔離措施。但北韓與疫情嚴重的中國及南韓接壤，至今沒有任何確診病例，引起許多外國專家懷疑。許多人懷疑，北韓宣稱零確診，根本就是在隱瞞真實疫情。

一名金姓脫北者曾在北韓人權調查委員會（The Committee for Human Rights in North Korea ）的文章中分析，金正恩遲遲不肯坦承國內疫情的三大原因，一是北韓在國際制裁下十分依賴中國援助，因此必須保持與中國的關係，避免因新冠肺炎讓中國難堪；二是他必須像父親金正日隱瞞大飢荒的情況一樣，隱瞞實際的疫情才能繼續過著奢華的生活，因為只要人民知道他們缺乏適當的檢查與治療，就有可能會背叛他；三則是金正恩希望繼續透過核武試驗激怒美國。

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