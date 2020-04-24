　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王健林。（圖／CFP）

▲大連萬達集團創始人暨董事長王健林。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

「我自己掙的錢，想怎麼花就怎麼花！」一度是大陸首富，甚至是亞洲首富的萬達集團董事長王健林，因為付不出旗下美國最大連鎖影院AMC租金，連一億元都拿不出來，傳言將破產。自從1月13日公開露面之後，「消失」長達100天的時間，債務缺口已達人民幣4千億（約新台幣1.8兆元）。

根據報導，王健林上一次露面是1月13日萬達的年會上，那一天他所講的話沒有被公開，是多年來第一次。2012年王健林以26億美元收購AMC，當時他放出豪言，「萬達要成為不僅在中國、更是全球的大公司，真正的國際影院」，如今AMC市值僅剩下3億美元。萬達電影在2020春節前發布業績預告，預測2019年將出現淨虧損33億元至45億元，是上市五年以來首次虧損。

AMC受到新冠肺炎的影響，已經關閉1000家影院，600名員工停職，並且面臨著債務違約風險，傳言有可能申請破產保護。對此消息，萬達集團解釋「純屬謠言」，但在AMC的股價，在4月12、13日兩天內暴跌了37%。在2020年初的胡潤百富榜上，王健林不旦沒有登上首富的位置，且旗下公司44%的資產縮水。

2015年，《胡潤全球華人富豪榜》發布，王健林首次超越李嘉誠成為全球華人首富。（圖／CFP）

▲2015年《胡潤全球華人富豪榜》發布，王健林首次超越李嘉誠成為全球華人首富。（圖／CFP）

按照王健林的規劃，從2016年開始，萬達電影製作和發行、萬達體育、萬達旅遊、萬達網絡金融等業務都將相繼上市，這使他的財富值大幅成長。到了2017上半年，王健林坐上亞洲首富的位置，但這千憶的身價，多數都是向銀行借來的。2017年6月，因為在海外迅速擴張，萬達、海航、復星等企業被點名，萬達的境外投資項目受到管控，最後因為金融不穩定被斷貸。

現金流斷掉之後，王健林開始賣地還債，2018年時他接受訪問表示，「萬達欠債4000多億，但是萬達的資產超過6000億，還有能力承擔4000億的負債。」但這龐大的數目，對任何一家企業都是一種傷痛。面對財務危機，以及新冠肺炎的威脅，2020年對王健林和萬達而言，都是一項巨大的挑戰，下半年王健林將如何面對這場戰疫，各界都拭目以待。

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

疫情衝擊供應鏈！　上財研究：中國這些產業「尤其嚴重」

陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣

捷豹路虎回應「2萬人大裁員」：中國區不受影響　繼續發表新車

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

泰國爆非洲馬瘟！嚴重症狀「臟器出血」...中國：高度警惕境外傳入

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

疫情衝擊供應鏈！　上財研究：中國這些產業「尤其嚴重」

陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣

捷豹路虎回應「2萬人大裁員」：中國區不受影響　繼續發表新車

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

泰國爆非洲馬瘟！嚴重症狀「臟器出血」...中國：高度警惕境外傳入

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

只會台語！聯絡簿被老師寫滿⋯孫翠鳳女兒「都聽不懂」

超邪惡「芋泥壽司」！台中高CP值日料　厚切生魚片嫰滑鮮美

新iPhone SE白色64GB最受歡迎　電信數位門市五成以上用戶搶購

「口罩SIZE神符合」她激推療癒盒　一票人+1好用...曝少放一樣恐毀了

大陸熱門新聞

女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

周揚青千字文掐死羅志祥！　網讚「分手範本」

星巴克2店員染疫　全為「無症狀感染者」

泰國爆非洲馬瘟！中國：各地高度警惕

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳真實生活照崩潰

羅志祥「多人運動」　周揚青「這三觀」被毀怒分手！

再捐9億！　耿爽：中國支持WHO

一家4口滯留「夢幻海島」…3個月帳單爆炸

回家撞見外送員哭著走下樓　他心疼拍對方低頭拭淚背影

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

狼師給女生發曖昧訊息　要求叫老公！

女考生腦袋閃爍藍光　他一看驚了

4孩工地玩遭活埋亡！爸媽認屍淚：有餘溫

更多熱門

相關新聞

AMC影業傳破產　萬達集團回應

AMC影業傳破產　萬達集團回應

由大連萬達集團控股的美國AMC影業，日前被爆現金儲備漸少，申請破產可能性變大。對此，萬達集團14日在官網發表聲明，表示近日在網路上，有個別自媒體炒作「萬達控股的美國AMC院線申請破產，此報導「純屬謠言」。

中法出資　歐洲城千億開發喊停

中法出資　歐洲城千億開發喊停

蘇寧斥資118億　收購萬達百貨

蘇寧斥資118億　收購萬達百貨

美空軍123架C-130運輸機集體停飛

美空軍123架C-130運輸機集體停飛

王健林：四川是萬達投資最多的省

王健林：四川是萬達投資最多的省

關鍵字：

王健林萬達AMC

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面