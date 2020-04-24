首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣





▲大連萬達集團創始人暨董事長王健林。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

「我自己掙的錢，想怎麼花就怎麼花！」一度是大陸首富，甚至是亞洲首富的萬達集團董事長王健林，因為付不出旗下美國最大連鎖影院AMC租金，連一億元都拿不出來，傳言將破產。自從1月13日公開露面之後，「消失」長達100天的時間，債務缺口已達人民幣4千億（約新台幣1.8兆元）。

根據報導，王健林上一次露面是1月13日萬達的年會上，那一天他所講的話沒有被公開，是多年來第一次。2012年王健林以26億美元收購AMC，當時他放出豪言，「萬達要成為不僅在中國、更是全球的大公司，真正的國際影院」，如今AMC市值僅剩下3億美元。萬達電影在2020春節前發布業績預告，預測2019年將出現淨虧損33億元至45億元，是上市五年以來首次虧損。

AMC受到新冠肺炎的影響，已經關閉1000家影院，600名員工停職，並且面臨著債務違約風險，傳言有可能申請破產保護。對此消息，萬達集團解釋「純屬謠言」，但在AMC的股價，在4月12、13日兩天內暴跌了37%。在2020年初的胡潤百富榜上，王健林不旦沒有登上首富的位置，且旗下公司44%的資產縮水。

▲2015年《胡潤全球華人富豪榜》發布，王健林首次超越李嘉誠成為全球華人首富。（圖／CFP）

按照王健林的規劃，從2016年開始，萬達電影製作和發行、萬達體育、萬達旅遊、萬達網絡金融等業務都將相繼上市，這使他的財富值大幅成長。到了2017上半年，王健林坐上亞洲首富的位置，但這千憶的身價，多數都是向銀行借來的。2017年6月，因為在海外迅速擴張，萬達、海航、復星等企業被點名，萬達的境外投資項目受到管控，最後因為金融不穩定被斷貸。

現金流斷掉之後，王健林開始賣地還債，2018年時他接受訪問表示，「萬達欠債4000多億，但是萬達的資產超過6000億，還有能力承擔4000億的負債。」但這龐大的數目，對任何一家企業都是一種傷痛。面對財務危機，以及新冠肺炎的威脅，2020年對王健林和萬達而言，都是一項巨大的挑戰，下半年王健林將如何面對這場戰疫，各界都拭目以待。