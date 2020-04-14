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旗下AMC影業陷破產疑雲　萬達集團回應了

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▲2020年3月洛杉磯的AMC影院只有寥寥路人進入。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯AMC影院。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

由大連萬達集團控股的美國AMC影業，日前被爆現金儲備漸少，申請破產可能性變大。對此，萬達集團14日在官網發表聲明，表示近日在網路上，有個別自媒體炒作「萬達控股的美國AMC院線申請破產，此報導「純屬謠言」。

受到疫情衝擊，全球電影業迎來寒冬。以大陸為例，至2020年為止，已經有2,263家企業已註銷。Wedbush分析師派屈特（Michael Pachter）則認為，到6月為止，大多數美國電影院仍將關閉，並且在今年底之前的恢復速度會十分緩慢，某些地區將會繼續關閉數月之久。

在此背景下，由大連萬達集團控股的美國AMC影業（AMC Entertainment Holdings, Inc.），股價自疫情爆發以來，呈現持續下跌的趨勢。美國綜藝雜誌《The Variety》引述華爾街分析師看法，表示，由於冠狀病毒的流行，美國最大的連鎖電影公司AMC業務已經關閉，隨著現金儲備減少，AMC劇院申請破產的可能性越來越大。

▲大連萬達集團董事長王健林（圖／達志影像）

▲大連萬達集團董事長王健林（圖／達志影像）

《紐約郵報》報導，AMC正在談判聘請律師事務所Weil Gotshal＆Manges，探討可能的破產申請保護。內部人士指出，目前流程尚在「初期階段」，還不清楚AMC是否已雇用其他顧問進行可能的重組。

對於AMC遭遇的困境，萬達集團14日透過官網發表聲明，表示近日在網路上，有個別自媒體炒作「萬達控股的美國AMC院線申請破產，此報導「純屬謠言」。

《澎湃》新聞報導，AMC創立於2007年6月6日，大連萬達集團在2012年斥資26億美元購買AMC娛樂100%股權，這是萬達在海外的第一筆收購。此併購案讓萬達成為全球規模最大的電影院線運營商，AMC則在併購後，迅速轉虧為盈並成功上市，萬達因此在一年半的時間內，將投資收益翻倍。

 
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