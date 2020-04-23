光速抵達面試「下秒悲催2度傷害」　失業妹：電話打心酸的嗎！網卻喊恭喜

▲抵達現場職缺沒了，等於二度傷害！（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「每天都跑面試跑到厭世！」一名失業女網友難過表示，最近找工作頻頻碰壁，包括抵達現場才被通知已錄取他人、要應徵行政助理，到現場變成保險業務員，甚至有業者堅持透露應徵條件，等面試完才說不適合。悲催故事曝光後，眾多網友喊話別氣餒，因為機會是留給準備好的人！

一名女網友在臉書《爆怨公社》森77透露，受新冠肺炎疫情牽連慘被裁員，這一陣子拚命找工作，偏偏「還一直遇到雷面試者！」她透露，今（23）日在報紙看到一個職缺，趕緊致電詢問面試，而對方回應，「你可以直接過來就好。」

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原PO以光速抵達現場，怎料下秒慘遭放鳥，對方通知「不好意思，我們找到人了欸！」原PO瞬間臉垮，心酸咒罵「那我電話打心酸的嗎？油錢不用錢喔？為什麼不確認好再給回覆啊？我都已經打電話詢問了欸！」

不僅如此，原PO也抱怨衰事一籮筐，「不說應徵條件，我去到現場直接被拒絕說你不適合，那幹嘛發面試給我？還有保險業用行政助理、業務助理騙人過去面試，結果一直要叫我當保險業務，煩死了，每天都跑面試跑到厭世！」

▲網友幫QQ！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

討拍文曝光後，大批網友也給予精神安慰，「沒制度的公司不要也罷，恭喜你閃過雷區」、「給你拍拍，說一下我的經驗給你聽，你可能心情會好過些。我曾經已經錄取了，第一天也準時去上班了，但是到了中午的時候才通知他們錄取另一位。後來主管中午來了才發現，怎麼沒人通知我不用來了。然後我就這樣浪費了半天的時間還沒錢領，超瞎的」、「會有妳要的！加油」、「我覺得滿過分的，這間公司很不尊重人」。

俗話說，機會是留給準備好的人，原PO氣消後也深刻體悟，擁有一技之長才是王道，「真的要多考一些專業證照比較有用，之前因為覺得不重要，雖然想考但一直沒下定決心，這次的疫情讓我下定決心去報名課程。」