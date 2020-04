紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

▲紐西蘭基督城國際機場。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者胡玉立多倫多22日電

紐西蘭全國防疫封鎖將自27日起從第4級降至第3級。紐國知名傳染病學專家威爾斯預期,若紐國未來恢復國際航班,「第一步可能會考慮飛往台灣,或其他已摒除感染的南太平洋島國。」

奧克蘭大學副教授威爾斯(Siouxsie Wiles)接受加拿大廣播公司(CBC)訪問時指出,現在談紐西蘭何時恢復國際航班還嫌太早,但她說:「我們到頭來可能會是在全球這樣的小型島國之間往來旅行。展望未來,如何保持(無病毒狀態)會很有意思。」

自新冠肺炎(COVID-19)大流行以來,威爾斯幾乎天天接受媒體訪問。她一頭鮮豔的粉紅色頭髮和深入淺出的表達風格,讓她很快成為家喻戶曉人物。

