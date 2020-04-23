「便衣刑警」攔車盤查凶巴巴　假警察被逮辯：心情不好

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局4月14日晚上6時30分接獲，有不明人士涉嫌假冒麻豆分局便衣刑警身分，於台一線官田段任意攔車，用強制、恐嚇手段喝令被害人下車接受盤查，致2位遭攔查民眾心生恐懼，警方循線查獲涉案王姓男子依法送辦。

▲台南市麻豆分局查獲涉嫌假冒麻豆分局便衣刑警身分的王姓男子，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，該名犯嫌於攔車當下，大聲喝斥「下車」、「執行公務」等言語令被害人下車，並表示自己為警察身分，告知被害人因交通違規，要求下車接受盤查，被害人當下表示欲打電話報警或直接到派出所，均遭犯嫌以自己就是警察身分拒絕，隨後被害人佯裝配合路邊停車時，加速離開並報案；另經清查後，犯嫌涉嫌於14日晚間於六甲區以同樣手法任意對民眾攔車。

▲台南市麻豆分局副分局長洪國哲說明案情。

案經麻豆分局調閱多組監視器後，循線查得39歲王姓犯嫌涉有重嫌，惟因王嫌居無定所，經積極查緝之，於4月22日將王嫌帶案說明，王嫌坦承因心情不佳，發洩情緒而假冒便衣刑警身分，任意對不特定人實施攔車恐嚇行為，全案訊後依妨害秩序、恐嚇、強制等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局指出，本案王嫌假冒員警身分，並以恐嚇、強制手段令被害人下車接受盤查，恐讓民眾對警察產生誤解，進而影響警察形象，因該嫌在麻豆分局轄區連犯案件，也可能在其他地區犯案，警方呼籲民眾如有類似遭遇，應盡速向就近之警察機關報案。

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