老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開

記者陳豐德／新北報導

新北市一名健身教練19日早上8點騎車，在新莊區與一名程男發生行車糾紛，不料程男認為對方有「比中指」，氣得追上攔車，並拿出一把甩棍攻擊，反遭教練一把壓制在地，程男女友在旁殺豬般尖叫「不要打他！」讓網友全歪樓，警方獲報後迅速到場，訊後依照傷害、妨害自由、道交條例等罪嫌送辦。

▲老屁孩持甩棍攔車攻擊健身教練遭摔翻壓制，女友心疼一旁不斷慘叫。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

據查證，職業健身教練陳男（23歲）體型壯碩，當日騎乘重機在龜山區萬壽路遭載著女友的程男（46歲）超車，教練當下有比「手勢」，並表示「騎車小心一點，很危險！」卻引起程男不爽，認為對方比的是中指，在新莊中正路929巷口當街攔車。

當時教練騎在內線道，遭程男逼車攔下後嗆聲「你剛剛比的是什麼？」並從車廂拿出甩棍朝教練攻擊，教練見狀一把抓住對方，將他給撂倒在地壓制；此時程男女友高8度慘叫道「啊～不要，你幹嘛打他，你手放開！」當下教練也傻了，邊壓制對方邊回說「我打他？他先打我耶？」並要求路人協助報警，程男踢到鐵板當下直說對不起。

警方線上巡邏警力到場時，雙方已經沒有打架情事，由於雙方堅持提告，全案訊後將陳姓教練依照傷害罪嫌送辦，而程男除依照傷害、妨害自由送辦外，當街攔車部分另依照《道路交通管理處罰條例》43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」裁罰。

這段行車紀錄影片被放上黑色豪門企業後，網友笑噴表示「越級打怪。真不應該」、「沒阻止裝B~然後輸了尖叫」、「打人喊救命！」、「叫成這樣不知道還以為她被打」、「 逼哀！ 你這樣也敢攔車」、「 看了好療癒！這對不起怎麼有臉說出口啊？」、「現在年輕人都有在健身，敬告8+9們別欺負古意人」。

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