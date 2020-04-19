吃喜酒喝醉與女友口角　淡金公路暴走瘋狂攔車…嗆駕駛「下來啊！撞我啊！」

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區有民眾報案，指稱一名男子在淡金公路上見車就攔，還不斷向來往車輛嗆聲「下來啊！撞我啊！」，造成後方車流大塞車，警方獲報到場，得知男子參加喜宴後，喝醉與女友口角，突然暴走跑下車，經警方規勸後，親友將他帶上車後離開，結束一場鬧劇。

▲曹姓男子醉後大暴走，淡金公路隨機攔車。（圖／翻攝自臉書）

▼曹姓男子醉後大暴走，淡金公路隨機攔車，對駕駛嗆聲 。（圖／翻攝自臉書）

19日下午3時許， 27歲曹姓男子到新北市淡水區淡金公路一間餐廳，參加朋友喜宴，席間喝了不少酒，結束後與女友及友人搭車離開，卻在車上與女友起口角，喝醉的曹男竟跑下車，衝到大馬路上隨機攔車。



曹男友人趕緊跟在旁邊要拉他離開馬路，但身材壯碩的曹男酒後力氣更大，根本不聽勸，還對來往車輛嗆聲「下來啊！撞我啊」，行經車輛紛紛走避，還造成原本假日車流量就超大的淡金公路嚴重塞車，過程中有民眾看到，立刻報警並拍下影片。

警方獲報派6名警力到場，曹男還不斷叫囂，甚至脫下上衣，最後在警方及親友規勸下，曹男才心不甘情不願地上車離開，結束這場鬧劇。整個過程的影片被民眾貼到臉書「爆料公社」及「細說淡水」等不公開社團，網友留言「酒品這樣該戒酒了啦！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方派員到場勸說 。（圖／翻攝自臉書）