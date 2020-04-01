獨／伯朗大道租車業踢爆同行「惡劣潛規則」　看金城武樹「強制」10m來1次

▲前往台東伯朗大道的路上，短短200公尺不到，出現多名民眾攔車 。（圖／地方中心攝）

地方中心／台東報導

連續假期不少人會選擇前往花東旅行，但是到台東伯朗大道要看金城武樹，可得要注意衝到路中間的「攔路虎」，而且還不止一隻，《ETtoday新聞雲》記者就獨家直擊在伯朗大道之前，有不少出租自行車的業者攔車，甚至還有人跑到路中間相當危險，記者詢問當地其中一家出租業者，沒想到這家業者反而爆料同行「惡劣潛規則」表示：他們根本不可以攔車。

車一轉進伯朗大道沒有多久，但是就看到有人突然間跳出來，緩緩靠近你的車，示意表示要停車，甚至還有人直接就跑到路中間攔車，而其中一名攔車者還有短暫跟記者交談表示，現在這塊區域是禁止停車，前方有管制區域，所以車輛不得進入，所以這邊有「提供」免費停車，但等到車停好之後，停車免費，但實際是要「租自行車」。

▲前往台東伯朗大道的路上，短短200公尺不到，出現多名民眾攔車 。（圖／地方中心攝）

「叫你停下來，就是強制罪了」！台東伯朗大道當地的一名出租業者向《ETtoday新聞雲》記者表示，其他出租自行車業者已經是違法了，因為當地公所早就已經明令假借攔車做「真租車」行為，同時只要抓到就會開罰，這名出租業者說只要當場叫警察來，行車記錄器只要有拍到，跑到路上攔車的，一個就是罰1500塊，同時要求停車的部分，還是可以提出「強制罪」告訴，但是這名出租業者坦白說，大家都是來玩的，沒有人想要「多事」，只會很氣！很氣！。

雖然當地主管機關有貼告示要求「不得攔車」，這名出租業者說：「那是後來公所做的，原本那個告示是做在兩間車行的中間，可是你要做就要做在最前面，為何要做在那邊，結果公所說等到我有經費再做一支，但是我覺得他們是沒有在怕那個啦」。

▲前往台東伯朗大道的路上有「攔路虎」出沒 。（圖／地方中心攝）

▲攔車是為了要「提醒」這邊是全年管制，「伯朗大道管制區」禁止汽車進入通行 。（圖／地方中心攝）

不過這名出租業者也告知該如何解決這件事，他說：「可以到我們鄉公所去網站留言是哪一間車行，哪一種行為，最後請補一句回函處理，他就會寄公文給你，所有車行就會收到這份公文」。