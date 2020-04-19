鑽車被錄影！三寶伯國道「斜切逼停」　敲窗嗆：檢舉試試看，我有記你車牌

▲三寶伯國道攔車。（圖／翻攝「爆怨公社」）



記者柯振中／綜合報導

國道一號泰安休息站附近18日發生行車糾紛，一輛黑色轎車在國道上鑽車，導致後方的車輛差點撞上，讓後車的副駕駛氣炸拿出手機錄影。沒想到，黑色轎車駕駛看到後，竟直接把車停在路中間，把後車攔下來，敲窗恐嚇「已把車牌記下來」，要求對方洗掉影片，不准檢舉，氣焰相當囂張。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」中指出，18日行經國道一號北上靠泰安休息站時，看見一輛轎車不斷在車縫間鑽來鑽去，甚至還突然變換車道，讓她感到相當生氣，拿起手機錄影。

沒想到，該名鑽車駕駛看見被錄影，竟然直接開到錄影的車輛前方，將對方給攔下來，上前恐嚇「影片給我洗掉」，否則如果收到檢舉，他有記下車牌，會循著車牌找人。

▼三寶伯一下車就敲窗嗆聲，「影片給我洗掉」。（圖／翻攝「爆怨公社」）



女子聽見該駕駛的言論，感到相當生氣，也認為非常無理，「他說他非常趕時間，所以才會這樣開車，叫我不能檢舉他，不然他有記我們的車牌號碼。他走後一樣一路狂超車、狂竄，消失在我們眼前，被這種人撞到真的是非常雖小。」

至於為何不下車理論？女子說明，因為車上有小孩，加上不曉得對方是否有攜帶攻擊器具，而且後方塞車相當長，嚴重耽誤其他用路人的時間，「只想要趕快叫他滾。」

眾人看完離譜行為，紛紛痛罵前車駕駛「太誇張」，「趕時間就可以不顧用路人的安全嗎」、「檢舉！不要姑息」、「高速公路攔車，光這條就有他受的，一定要檢舉」、「叫妳不能檢舉他，然後，又說他記下你們的車牌，啊這不是恐嚇，不然，什麼叫恐嚇？？」

此外，也有網友向女子建議，應該趕快報警處理，免得這種人再次出現。對此，女子則回應，有嘗試進行線上報案，不過似乎沒有成功。

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▼三寶伯直接背出被攔車輛的車牌，威脅「不准檢舉」。（圖／翻攝「爆怨公社」）

